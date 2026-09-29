«Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы

Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме на первом организационном собрании единогласно поддержали кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера нижней палаты парламента девятого созыва. Участники заседания также определились с другими ключевыми должностями, передает ТАСС.
«Решение принято», – констатировал руководитель фракции Дмитрий Кобылкин по итогам голосования депутатов. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев добавил, что кандидат обладает богатым опытом и способен обеспечить слаженную деятельность палаты.
Кроме того, на должность первого вице-спикера была выдвинута Ирина Яровая. На посты вице-спикеров предложены кандидатуры Владимира Васильева, Александра Жукова, Виталия Савельева, Анны Кузнецовой, Алексея Гордеева и Виктории Абрамченко.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Государственной думы девятого созыва.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это решение высокой результативностью работы нижней палаты парламента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, первое заседание нового состава депутатов назначено на 30 сентября.