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    29 сентября 2026, 14:52 • Новости дня

    «Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Единая Россия» единогласно выдвинула Вячеслава Володина кандидатом в спикеры Госдумы, на пост первого вице-спикера выдвинута Ирина Яровая.

    Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме на первом организационном собрании единогласно поддержали кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера нижней палаты парламента девятого созыва. Участники заседания также определились с другими ключевыми должностями, передает ТАСС.

    «Решение принято», – констатировал руководитель фракции Дмитрий Кобылкин по итогам голосования депутатов. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев добавил, что кандидат обладает богатым опытом и способен обеспечить слаженную деятельность палаты.

    Кроме того, на должность первого вице-спикера была выдвинута Ирина Яровая. На посты вице-спикеров предложены кандидатуры Владимира Васильева, Александра Жукова, Виталия Савельева, Анны Кузнецовой, Алексея Гордеева и Виктории Абрамченко.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Государственной думы девятого созыва.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это решение высокой результативностью работы нижней палаты парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первое заседание нового состава депутатов назначено на 30 сентября.

    28 сентября 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин пошутил про «хождение налево» в ответ на реплику Зюганова
    Путин пошутил про «хождение налево» в ответ на реплику Зюганова
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин иронично отреагировал на предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова спикеру Госдумы Вячеславу Володину взять «лево руля» во время встречи с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.

    На встрече глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал спикеру палаты Вячеславу Володину взять «лево руля» для получения поддержки коммунистов, передает РИА «Новости».

    «Ну, хождение налево не всегда приветствуется», – ответил на предложение российский лидер.

    В ответ Зюганов со смехом заметил, что имел в виду другое. Президент согласился с ним, добавив, что установившийся в парламенте стиль работы, судя по всему, приветствуется руководством компартии.

    Выборы в Госдуму девятого созыва состоялись с 18 по 20 сентября. По их итогам в нижнюю палату парламента прошли представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один кандидат от «Родины» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой, а также заявил об особой роли «Единой России» в укреплении государства.

    Президент поддержал предложенный ЕР принцип распределения постов в Госдуме и кандидатуру Володина на пост председателя нижней палаты парламента.

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    28 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин заявил о нехватке Жириновского в современных условиях

    Путин: Жириновского не хватает в современных условиях

    Путин заявил о нехватке Жириновского в современных условиях
    @ Анна Исакова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что основателя ЛДПР Владимира Жириновского особенно не хватает в нынешних условиях.

    Путин отметил, что прошедшие выборы в Госдуму стали первыми для ЛДПР без ее основателя Владимира Жириновского, и признал, что политика и его активной позиции сейчас особенно не хватает в современных условиях, передает РИА «Новости».

    Поводом для высказывания стало замечание нынешнего лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, который напомнил президенту, что прошедшая думская кампания была для партии первой без участия Жириновского.

    «Действительно, выборы прошли без Владимира Вольфовича Жириновского. И хотел бы отметить, что нам его, конечно, не хватает, особенно в современных условиях. Жаль, что он ушел, жаль», – сказал Путин в ходе встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму. Президент заявил о провале попыток зарубежных спецслужб сорвать выборы в России.

    Комментарии (13)
    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 13:19 • Новости дня
    Лавров, Собянин и Поддубный отказались от депутатских мандатов
    Лавров, Собянин и Поддубный отказались от депутатских мандатов
    @ Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение не переходить на работу в Государственную думу нового девятого созыва.

    Центральная избирательная комиссия постановила передать вакантные места в парламенте другим зарегистрированным кандидатам из федерального списка партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».

    Соответствующее решение было принято членами ведомства на прошедшем во вторник заседании. Согласно официальным документам, места министра иностранных дел Сергея Лаврова, мэра столицы Сергея Собянина, военного корреспондента Евгения Поддубного и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой освободились из-за их официального отказа.

    Теперь эти мандаты перейдут следующим по списку политикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центризбирком утвердил федеральный список кандидатов от партии «Единая Россия».

    Во вторник заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил об окончательном формировании Государственной думы нового созыва.

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    28 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера
    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Государственной думы.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». В документе отмечается, что Савельев освобождается от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва.

    Указ вступил в силу со дня его подписания.

    Виталий Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте. В 2001–2002 годах работал заместителем председателя правления «Газпрома», в 2004–2007 годах занимал пост замминистра экономического развития и торговли. С 2009 по 2020 год возглавлял «Аэрофлот», затем руководил Министерством транспорта. В мае 2024 года был назначен вице-премьером, курирующим транспортную сферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Госдуму.

    В пятницу Путин сообщил о желании Киева возобновить переговоры перед выборами в Госдуму.

    Летом Савельев заявил о востребованности самолетов Ил-114-300 на Дальнем Востоке.

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    29 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Зюганов возглавил фракцию КПРФ в Госдуме
    Зюганов возглавил фракцию КПРФ в Госдуме
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Геннадий Зюганов единогласно избран руководителем фракции КПРФ в Государственной думе нового созыва, сообщил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин.

    Первый зампред ЦК партии Юрий Афонин заявил, что лидер ЦК КПРФ Геннадий Зюганов вновь стал руководителем партийной фракции в Государственной думе нового созыва. Решение об избрании было принято депутатами единогласно, передает ТАСС.

    Первым заместителем руководителя фракции коммунистов избран Николай Коломейцев. На пост первого вице-спикера Госдумы представители КПРФ выдвинули кандидатуру Ивана Мельникова. По словам Афонина, за эти кадровые решения члены фракции также проголосовали единогласно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Леонид Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме.

    Сергей Миронов официально утвержден на пост руководителя парламентской фракции партии «Справедливая Россия» в Госдуме.

    Комментарии (3)
    28 сентября 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
    Путин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Выборы в Государственную думу стали масштабной и очень значимой для России кампанией, а парламентские партии внесли вклад в укрепление суверенитета и общественной стабильности, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с руководством партий, прошедших в парламент девятого созыва.

    «Подведены официальные итоги избирательной кампании, масштабной и очень значимой для нашей страны. Поздравляю вас и ваших сторонников с успехом, с достигнутыми результатами!» – сказал глава государства, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    По словам президента, все парламентские партии подтвердили свой статус и содействовали укреплению политической системы страны. Саму предвыборную кампанию президент оценил как достойную, содержательную и конструктивную, отметив зрелость отечественной политической культуры.

    Говоря о предстоящей работе, Путин призвал политические силы действовать сообща.

    «Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти, в федеральном парламенте, подчеркну, хочу это особо отметить, работой совместной и командной», – подчеркнул президент.

    Отдельно он отметил четкую организацию выборов и профессионализм избирательных комиссий. Их сотрудники выполняли обязанности честно и беспристрастно, а в приграничных регионах, Донбассе и Новороссии проявили смелость, мужество и героизм, работая в практически боевых условиях.

    «К сожалению, мы с вами это знаем, не обошлось и без потерь. Разумеется, все эти случаи будут оцениваться соответствующим образом, будут люди представлены к государственным наградам, но некоторые, к сожалению, посмертно. Государство должно сделать все для того, чтобы оказать помощь семьям наших погибших товарищей», – заявил Путин.

    Президент также обратил внимание на доступность способов участия в выборах.

    «Сама процедура голосования была максимально удобной для граждан, имею в виду и трёхдневный формат, и широкую доступность электронных сервисов», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму.

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    28 сентября 2026, 22:31 • Новости дня
    Путин поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы
    Путин поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Государственной думы девятого созыва.

    Путин озвучил свою позицию на встрече с лидерами политических партий, прошедших в нижнюю палату парламента по итогам выборов, передает ТАСС.

    «Я со своей стороны полностью поддерживаю идею выдвижения Володина Вячеслава Викторовича на должность председателя Государственной думы следующего созыва», – подчеркнул Владимир Путин.

    Президент добавил, что в период работы Думы восьмого созыва Вячеслав Володин грамотно организовал деятельность парламентариев. Это позволило создать в палате деловую и принципиальную рабочую атмосферу.

    На прошедших парламентских выборах действующий спикер одержал победу по одномандатному округу в Саратовской области с результатом 82,84% голосов.

    Ранее «Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил поддержку этой кандидатуры высокой результативностью работы Госдумы.

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    28 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин: Тарифы ЖКХ должны быть соизмеримы с реальными доходами граждан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с руководством прошедших в Госдуму партий заявил, что тарифы ЖКХ должны быть экономически обоснованы и соизмеримы с доходами населения.

    Глава государства подчеркнул, что вопрос тарифов ЖКХ является очень чувствительным и острым для людей, пишет РИА «Новости». «Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения», – сказал президент.

    Он добавил, что регулирование тарифов – это тонкая работа, которой правительство и парламент должны заниматься ежедневно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в 65 регионах в коммунальные тарифы необоснованно включили более 10 млрд рублей.

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    28 сентября 2026, 22:55 • Новости дня
    Путин заявил об особой роли «Единой России» в укреплении государства

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских партий отметил особую роль «Единой России» в укреплении государства и принятии сложных решений.

    Владимир Путин встретился в Кремле с руководителями политических партий, прошедших в Государственную думу по итогам недавних выборов, передает ТАСС.

    «Единая Россия» играет особую роль в укреплении государства в целом и сейчас, никогда не отличалась популизмом, принимала иногда сложные, но необходимые для стабильного развития страны, для экономики, социальной сферы решения», – подчеркнул Владимир Путин после выступления председателя партии Дмитрия Медведева.

    Президент выразил надежду, что политическое объединение продолжит такую же работу и в следующем составе нижней палаты парламента. Выборы в Госдуму девятого созыва состоялись в России с 18 по 20 сентября. По их результатам в парламент прошли представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один кандидат от «Родины» и четыре самовыдвиженца.

    Ранее Путин назвал прошедшую избирательную кампанию масштабной и значимой.

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообещал оказать всестороннюю поддержку избранным в Госдуму ветеранам СВО для их успешной адаптации к законотворческой деятельности.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги голосования, согласно которым парламентское большинство из 349 мест досталось представителям «Единой России».

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    28 сентября 2026, 23:20 • Новости дня
    Путин пожелал успехов руководству прошедших в Госдуму партий

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами политических партий, прошедших в Государственную думу девятого созыва, и поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера.

    «Спасибо вам. Надеюсь, что то, о чем мы сейчас договорились, будет реализовано, и хочу пожелать вам успехов», – приводит РИА «Новости» слова президента на встрече с руководством политических сил.

    В ходе общения с лидерами партий Владимир Путин выразил полную поддержку кандидатуре Вячеслава Володина на должность спикера Государственной думы нового созыва.

    Голосование проходило в России с 18 по 20 сентября. По его результатам места в парламенте получили представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один кандидат от партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил поддержку Володина высокой результативностью работы Госдумы.

    Путин заявил об особой роли «Единой России» в укреплении государства.

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    28 сентября 2026, 22:16 • Новости дня
    «Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил о поддержке кандидатуры Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы девятого созыва с учетом мнения президента России.

    Партия «Единая Россия» приняла решение выдвинуть Вячеслава Володина на должность председателя Государственной думы девятого созыва, передает ТАСС. Такое решение было принято на совместном заседании бюро высшего совета и генерального совета партии.

    «Я знаю вашу позицию по этому вопросу. Мы советовались. И по итогам нашего разговора в рамках проведенного совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета партия приняла решение поддержать [кандидатуру] Вячеслава Викторовича Володина на должность председателя Государственной думы, имея в виду вашу позицию», – заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

    Это заявление прозвучало во время встречи президента России с руководством политических партий. Решение было принято с учетом мнения главы государства.

    Ранее президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным пост руководителя нижней палаты парламента.

    В Кремле объяснили поддержку кандидатуры Володина высокой результативностью работы Государственной думы.

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    28 сентября 2026, 21:26 • Новости дня
    Путин заявил о провале попыток зарубежных спецслужб сорвать выборы в России

    Путин: Попытки зарубежных спецслужб сорвать выборы в России провалились

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководством политических партий заявил, что все попытки зарубежных спецслужб сорвать выборы в Государственную думу потерпели полную неудачу.

    Глава государства подчеркнул, что граждане защитили свое суверенное право самостоятельно определять будущее страны. По его словам, для вмешательства во внутренние дела России планировалось использовать в том числе террористические методы, передает РИА «Новости».

    Выборы в нижнюю палату парламента девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. По результатам голосования в новый состав Государственной думы прошли представители партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один представитель партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о беспрецедентной киберагрессии во время выборов в Госдуму.

    Российский лидер заявил, что прошедшее голосование подтвердило легитимность органов государственной власти.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил своего коллегу с успешным завершением избирательной кампании.

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    29 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    Генсек СНГ заявил о сплоченности россиян на выборах в Госдуму

    Генеральный секретарь СНГ Лебедев заявил о высокой явке на выборах в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что прошедшие выборы в Государственную думу продемонстрировали высокую сплоченность народа России.

    Российские избиратели показали более высокую явку, чем в предыдущие годы, а сам процесс голосования прошел очень организованно. По словам Лебедева, выборы прошли бурно и позитивно, несмотря на попытки атаковать избирательные участки и происки недружественных стран, передает ТАСС.

    «Были, к сожалению, и человеческие жертвы. Была убита одна руководительница избирательного участка в Запорожской области, некоторые были ранены. Были разрушены некоторые участки. Эти агрессивные и не поддающиеся здравому смыслу выходки не смогли помешать провести выборы. Народ России сплотился», – заявил Лебедев.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о беспрецедентной киберагрессии на выборах в Госдуму.

    Президент Владимир Путин назвал масштабной и значимой прошедшую избирательную кампанию.

    Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за работу по проведению выборов на самом высоком уровне вопреки создаваемым из-за рубежа сложностям.

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    29 сентября 2026, 11:26 • Новости дня
    ЦИК зарегистрировала депутатов Госдумы девятого созыва по федеральному списку

    ЦИК утвердила мандаты депутатов Госдумы девятого созыва от федерального округа

    Tекст: Вера Басилая

    Центральная избирательная комиссия России во вторник утвердила регистрацию депутатов Государственной думы девятого созыва, избранных по федеральному избирательному округу.

    Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала депутатов Государственной думы девятого созыва, избранных по федеральному избирательному округу, постановление на заседании во вторник члены комиссии приняли единогласно, передает РИА «Новости».

    Выборы в Государственную думу девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября, в новый состав прошли представители пяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

    Ранее Владимир Путин назвал прошедшую избирательную кампанию масштабной и значимой.

    На пост спикера Госдумы девятого созыва Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Государственной думы девятого созыва 30 сентября.

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    29 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Фракция «Единая Россия» в Госдуме образована в составе 350 депутатов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Фракция «Единая Россия» в Госдуме образована в составе 350 депутатов, сообщил рекомендованный партией на должность руководителя фракции Дмитрий Кобылкин.

    Кобылкин объявил о создании фракции в нижней палате парламента девятого созыва, передает РИА «Новости». В объединение вошли 350 парламентариев.

    «Предлагается принять решение о создании фракции всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственной Думе девятого созыва и утвердить состав фракции в количестве 350 депутатов. Кто за это предложение прошел голосование?.. Принято единогласно», – заявил он во время первого собрания.

    Ранее в Госдуме девятого созыва распределили все депутатские мандаты по итогам прошедших выборов.

    Центральная избирательная комиссия во вторник утвердила регистрацию депутатов Государственной думы девятого созыва, избранных по федеральному избирательному округу.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин провел индивидуальные переговоры с руководителями каждой парламентской партии после совместной встречи в Кремле.

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