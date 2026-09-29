Таджикистанский банк решил заблокировать карты россиян без биометрии

Граждане, открывшие счета в таджикистанском «Хумо Банке», обязаны посетить отделение организации, передает Lenta.ru. Требование касается обязательного прохождения процедуры сдачи биометрических данных.
Представители финансовой организации подтвердили информацию о новых правилах обслуживания. «Если вы не сможете лично приехать в Таджикистан и пройти идентификацию, к сожалению, ваша карта будет закрыта», – пояснили в «Хумо Банке».
Владельцам счетов настоятельно рекомендовали вывести остаток средств на рублевые реквизиты. Ограничительные меры вступят в силу с 1 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин расширил ограничения на вывоз наличных рублей юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.
Британская онлайн-платформа денежных переводов Wise начала блокировать физические и цифровые карты российских пользователей.
Банк Revolut потребовал от граждан РФ европейский вид на жительство для продолжения обслуживания.