Премьер Литвы признал отсутствие доказательств угрозы со стороны России

Tекст: Мария Иванова

Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает РИА «Новости».

«Есть ли какие-либо доказательства или данные разведки, указывающие на то, что Россия к чему-то готовится? На самом деле, таких данных нет», – сказал Синкявичюс.

Москва неоднократно заявляла об отсутствии агрессивных намерений в отношении Европы. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не угрожает ни одному государству континента, в то время как НАТО наращивает активность у российских границ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый четверг в Дании также подтвердили отсутствие угроз со стороны России, несмотря на продолжение курса на вооружение.

В среду постпред США при НАТО призвал не преувеличивать «российскую угрозу».