Премьер Литвы признал отсутствие доказательств угрозы со стороны России

Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает РИА «Новости».
«Есть ли какие-либо доказательства или данные разведки, указывающие на то, что Россия к чему-то готовится? На самом деле, таких данных нет», – сказал Синкявичюс.
Москва неоднократно заявляла об отсутствии агрессивных намерений в отношении Европы. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не угрожает ни одному государству континента, в то время как НАТО наращивает активность у российских границ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый четверг в Дании также подтвердили отсутствие угроз со стороны России, несмотря на продолжение курса на вооружение.
В среду постпред США при НАТО призвал не преувеличивать «российскую угрозу».