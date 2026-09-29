Звезду сериала «Кадетство» наказали за новые нарушения ПДД

Приставы решили взыскать с актера Головина долги за нарушение ПДД

Tекст: Тимур Шайдуллин

37-летний актер Александр Головин попал в базу ФССП из-за неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. В отношении артиста 14 сентября возбудили два исполнительных производства, сообщает «Газета.Ru».

Издание выяснило, что Московская административная дорожная инспекция выписала артисту квитанцию на 3 тыс. рублей, а ГИБДД потребовала выплатить 1,5 тыс. рублей. Еще одно взыскание на 750 рублей датируется 23 сентября.

СМИ отмечают, что актер регулярно игнорирует правила дорожного движения. В ноябре 2025 года Головина обязали выплатить 5 тыс. 250 рублей. Годом ранее журналисты обнаружили у него около 100 неоплаченных квитанций за превышение скорости и парковку на сумму более 60 тыс. рублей.

Свой творческий путь Александр Головин начинал в киножурнале «Ералаш». Наибольшую популярность ему принесла роль Максима Макарова в сериале «Кадетство». Всего в послужном списке знаменитости значится более 90 проектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания неоплаченных штрафов с Александра Головина.

Позже выяснилось, что и другой актер сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов задолжал более 148 тыс. рублей по кредитным платежам.