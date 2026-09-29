Сбой двигателя Starship поставил под угрозу сроки лунной программы США

Reuters: Сбой двигателя Starship может сорвать сроки миссий НАСА на Луну

Tекст: Мария Иванова

Сбой в двигателе, едва не сорвавший первый орбитальный полет Starship, грозит нарушить сроки программы Artemis, пишет Reuters.

По словам инженера Accu Components Дина Слейдена, задержки зависят от того, был ли отказ единичным или это конструктивная проблема, требующая модернизации всего флота.

Накануне SpaceX впервые вывела Starship на орбиту, однако полет завершили досрочно. Корабль провел в космосе три часа вместо запланированных десяти и не выполнил шесть витков вокруг Земли. Во время выхода на орбиту один из двигателей отключился раньше срока, но остальные системы сработали штатно, отмечает ТАСС.

НАСА и SpaceX пока не прокомментировали ситуацию. Нынешний запуск стал 14-м испытательным полетом Starship за три года и первым достижением орбиты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник космический корабль Starship отправился в первый орбитальный полет. Корабль взорвался при посадке.