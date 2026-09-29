Морколлегия России одобрила концепцию создания Морского центра

Морская коллегия утвердила концепцию и архитектуру Морского центра России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Морская коллегия России на заседании одобрила концепцию создания Морского центра, его архитектуру и ключевые направления работы, передает ТАСС.

В структуру центра войдут научно-технологическая база для объединения компетенций, морской индустриальный кластер, испытательные полигоны и сервисное ядро.

Кроме того, проект предусматривает создание цифрового компонента с центром искусственного интеллекта, образовательного кампуса и системы инженерных команд. На заседании подчеркнули, что инициатива необходима для консолидации управленческого и научного потенциала, а также для ускоренного внедрения технологий гражданского и двойного назначения.

Участники Морколлегии отметили, что новый объект должен стать не только инновационной площадкой, но и важным элементом обеспечения национальной безопасности страны. Главными целями заявлены формирование единой среды развития морских технологий и обеспечение полного цикла их разработки, включая судостроение, робототехнику и подготовку кадров.

Заседание провел помощник президента России Николай Патрушев. С докладами выступили первый вице-премьер Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, а также руководители профильных ведомств и научных организаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии во главе с Николаем Патрушевым.

В июле текущего года председатель нового ведомства назвал портовую инфраструктуру Дальнего Востока опорой морской торговли.

В конце августа Николай Патрушев заявил о целенаправленном противодействии западных стран созданию международной логистики в Арктике.