Вдова шансонье Круга заявила о доверии Андреасяну в съемках кино о муже

Вдова Михаила Круга заявила о доверии Сарику Андреасяну в съемках фильма о муже

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вдова шансонье Михаила Круга певица Ирина Круг заявила о доверии режиссеру Сарику Андреасяну при создании байопика о знаменитом супруге. Артистка подтвердила «Газете.Ru» готовность сотрудничать с кинокомпанией братьев Андреасян.

«Да, конечно, мы давали свое согласие на создание фильма. Проект не входил в стадию подготовки без нашего одобрения – решение о создании байопика изначально обсуждалось с семьей», – рассказала певица.

Выход картины запланирован на 2027 год, который станет юбилейным для музыканта. Вдова исполнителя отметила важность создания честного образа супруга на экране и выразила уверенность в профессионализме съемочной группы.

«Мы уверены, что важные смыслы в истории Михаила не потеряются. Это будет большая совместная работа семьи и кинокомпании, в которой мы постараемся внимательно отнестись ко всем деталям. Для нас принципиально важно, чтобы Михаил на экране был показан живым, настоящим человеком, и чтобы к его истории отнеслись с уважением», – отметила артистка.

Производство ленты начнется уже в текущем году, а сюжет охватит период от детства до последних дней жизни шансонье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Роспатент зарегистрировал товарный знак с именем Михаила Круга по заявке его вдовы.

Правоохранительные органы обвинили осужденного за убийство певца участника банды «Тверские волки» еще в трех преступлениях.