Космонавты на МКС приготовили ужин под руководством российских шеф-поваров

Роскосмос: Космонавты приготовили блюда русской кухни на МКС

Tекст: Мария Иванова

Космонавты Петр Дубров и Анна Кикина приняли участие в необычном гастрономическом ужине на орбите, готовя блюда из специально отправленного на МКС сета, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

Гастрономический набор был доставлен на станцию в июле 2026 года. Его разработали в Институте гастрономии СФУ под руководством бренд-шефов Романа Чемеренко и Владимира Мухина вместе со специалистами по космическому питанию. Основу меню составили продукты, разрешенные к использованию на МКС.

В сет вошли три блюда, приготовленные из картофельного пюре, белуги, паюсной осетровой икры, сибирской ряпушки, бородинского хлеба, говяжьего языка, хрена, брусники, фундука, сгущенки, домашнего печенья и иван-чая с чабрецом. Встреча шефов и космонавтов транслировалась в прямом эфире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС.

В июле космонавт Петр Дубров возглавил российский сегмент станции.