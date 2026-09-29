Фракция «Единая Россия» в Госдуме образована в составе 350 депутатов

Кобылкин объявил о создании фракции в нижней палате парламента девятого созыва, передает РИА «Новости». В объединение вошли 350 парламентариев.
«Предлагается принять решение о создании фракции всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственной Думе девятого созыва и утвердить состав фракции в количестве 350 депутатов. Кто за это предложение прошел голосование?.. Принято единогласно», – заявил он во время первого собрания.
Ранее в Госдуме девятого созыва распределили все депутатские мандаты по итогам прошедших выборов.
Центральная избирательная комиссия во вторник утвердила регистрацию депутатов Государственной думы девятого созыва, избранных по федеральному избирательному округу.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин провел индивидуальные переговоры с руководителями каждой парламентской партии после совместной встречи в Кремле.