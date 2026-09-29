Спасатели вышли на поиски пропавших в крымской пещере туристов

СК начал проверку из-за пропажи группы туристов в пещере Крыма

Tекст: Тимур Шайдуллин

Четверо туристов застряли на экстрим-маршруте в Красной пещере в Крыму из-за подъема воды. Группа самостоятельно отправилась в подтопленную пещеру, где повысился уровень подземной реки. Связь с людьми отсутствует более 12 часов.

«Группы спасателей зашли в пещеру и идут по маршруту. Маршрут внутри пещеры занимает до 12 часов», – заявила РИА «Новости» начальник пресс-службы крымского управления МЧС Дарья Диюнова. Спасательная операция проходит на двух участках: со стороны пещер Красная и Голубиная.

Следственный комитет и прокуратура региона начали проверки по факту инцидента. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также намерены оценить соблюдение требований оказания туристических услуг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо туристов застряли в крымской Красной пещере из-за подъема воды.

В середине сентября спасатели нашли пропавшую туристическую группу в Карачаево-Черкесии.

В июле сотрудники МЧС обнаружили исчезнувших во время сплава по реке путешественников в Магаданской области.