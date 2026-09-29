Итальянцы и португальцы произвели больше всего пищевых отходов в Евросоюзе

Евростат: Португальцы и итальянцы выбросили более 100 кг еды на человека за год

Tекст: Мария Иванова

В среднем в домохозяйствах стран ЕС на одного жителя пришлось 69 кг пищевых отходов. Максимальные показатели продемонстрировали Италия и Португалия с результатами 105 и 103 кг соответственно, пишет Евростат.

Следом идут Дания и Греция (по 87 кг), Латвия и Мальта (по 86 кг), а также Люксембург (81 кг), отмечает РИА «Новости».

Наименьшее количество еды выбрасывали в домохозяйствах Испании, где на человека пришлось всего 24 кг отходов. В число самых бережливых стран также вошли Словения (35 кг), Литва (37 кг), Ирландия (41 кг) и Эстония (48 кг).

В секторе общественного питания средний показатель по ЕС составил 15 кг пищевого мусора на человека. Лидерами в этой категории стали Мальта (36 кг), Кипр и Ирландия (по 34 кг), а минимальные значения зафиксированы в Литве, Венгрии (по 2 кг) и Словакии (3 кг).

С учетом производственных этапов и розничной торговли общий объем пищевых отходов в ЕС в 2024 году достиг 57,9 млн тонн, что составило 129 кг на душу населения. По сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 0,7%. Абсолютным лидером по общему объему пищевого мусора на всех этапах от производства до домохозяйств стал Кипр, где образовалось 295 кг отходов на человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца статистическая служба назвала долю жителей Евросоюза с нехваткой денег на отопление.

В начале месяца европейское ведомство отметило резкое сокращение числа школьников в странах объединения.