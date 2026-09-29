Путин наградил орденами Мужества медиков скорой помощи в Шебекино посмертно

Президент Владимир Путин посмертно присвоил ордена Мужества трем работникам Шебекинской скорой помощи в Белгородской области. Соответствующий документ уже опубликован на официальном портале правовых актов.
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества врача Шебекинской подстанции скорой медицинской помощи Донецкого Дмитрия Ивановича», – говорится в тексте документа.
Помимо врача, высоких государственных наград также удостоились еще два медицинских работника того же учреждения. Ордена Мужества посмертно присвоили медбрату Ивану Дундукову и фельдшеру Любови Кузьминой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России отметил орденом Пирогова посмертно курского фельдшера Владимира Ващенко.
Также глава государства посмертно удостоил ордена Мужества погибшего в Джанкое помощника машиниста Ивана Шведова. Ранее Путин наградил медалями сотрудников Станции скорой медицинской помощи Белгородской области.