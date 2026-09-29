Двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо продлил контракт с «Астон Мартин»

Tекст: Мария Иванова

Также новый контракт подписал канадский автогонщик Лэнс Стролл, оба пилота продолжат выступать за команду в 2027 году, сообщает ТАСС.

Сорокапятилетний Алонсо выступает за «Астон Мартин» с 2023 года. В текущем сезоне он занимает 19-е место в зачете пилотов, имея в активе три очка. Лучшими результатами в сезоне стали девятое место на Гран-при Нидерландов и десятое в Монако.

Испанец дебютировал в «Формуле-1» в 2001 году за команду «Минарди». В 2005 и 2006 годах он завоевал чемпионские титулы в составе «Рено». За свою карьеру он также выступал за «Макларен», «Феррари» и «Альпин».

Алонсо является рекордсменом серии по количеству проведенных гонок – на его счету 440 стартов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл Гран-при Азербайджана.