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    29 сентября 2026, 14:12 • Новости дня

    Нидерланды начали проверки багажа из Израиля на запрещенные товары

    В Нидерландах таможня стала выборочно проверять багаж из Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Таможня Нидерландов проводит выборочные проверки багажа пассажиров, прибывающих из Израиля, на предмет наличия товаров с незаконных израильских поселений.

    Таможня Нидерландов проверяет багаж прибывающих из Израиля пассажиров на наличие запрещенных товаров с территорий незаконных израильских поселений, сообщил представитель службы Оскар ван Элферен, передает РИА «Новости».

    Проверки проводятся выборочно на основе имеющихся данных, отметил он. Правила, обязывающие таможенную службу проверять багаж на такие товары, вступили в силу 22 сентября.

    Ван Элферен опроверг информацию, что проверяется каждый прибывающий из Израиля самолет, объяснив это нехваткой персонала. За нарушение запрета на ввоз продукции с этих территорий предусмотрено до шести лет лишения свободы или штраф до 110 тыс. евро за умышленное нарушение и до одного года лишения свободы или штраф до 27,5 тыс. евро – за неумышленное.

    Ранее МИД Израиля предупреждал своих граждан о возможных тюремных сроках за ввоз в Нидерланды подобных товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США отказались осуждать антиизраильские санкции европейских стран.

    В августе Нидерланды подтвердили бойкот «Евровидения» из-за Израиля.

    В мае премьер Нидерландов назвал незаконной войну США и Израиля против Ирана.

    27 сентября 2026, 13:57 • Новости дня
    КСИР захватил второй подводный дрон США в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иранские военные захватили американский автономный подводный аппарат Remus 600, который вел шпионскую деятельность в Ормузском проливе.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции перехватили американский автономный подводный аппарат Remus 600 в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    «Бойцы ВМС КСИР в ходе сложной операции с использованием средств радиоэлектронной борьбы и разведданных смогли перехватить передовой дрон ВС США, который вел шпионскую деятельность в Ормузском проливе. Подводный аппарат типа Remus 600 взят в качестве трофея и находится в распоряжении специалистов для извлечения информации», – говорится в заявлении иранских военных.

    Отмечается, что это уже второй подобный беспилотник Соединенных Штатов, который оказался в руках иранских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября иранские военные захватили у Ормузского пролива американский подводный беспилотник Dive-LD.

    Данный аппарат предназначался преимущественно для ведения разведки под водой.

    Позже Корпус стражей исламской революции уничтожил над Персидским заливом разведывательно-ударный дрон США MQ-9.

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    28 сентября 2026, 08:08 • Новости дня
    Иранская крылатая ракета ударила по кораблю ВМС США в Ормузском проливе

    NBC: Восемь морских пехотинцев США пострадали при атаке в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Восемь морских пехотинцев США получили травмы две недели назад в результате удара иранской крылатой ракеты по американскому кораблю в Ормузском проливе.

    Инцидент произошел 14 сентября, пишет NBC со ссылкой на трех американских чиновников. Военные надышались дымом и, вероятно, получили черепно-мозговые травмы.

    В настоящее время все пострадавшие вернулись на службу, отмечает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива, однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Иран продолжает ждать окончательного ответа от США, несмотря на заявление американского лидера.

    В середине июня США и Иран подписали меморандум для начала мирного процесса, но через три недели конфликт обострился после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе. Сейчас свободный проход судов через пролив не осуществляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу.

    В пятницу Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США.

    В начале месяца Трамп объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    29 сентября 2026, 11:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил заявление Ирана о готовности выйти из ДНЯО

    Военный аналитик Ермаков назвал планы Ирана выйти из ДНЯО элементом торга с США

    Эксперт объяснил заявление Ирана о готовности выйти из ДНЯО
    @ Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявления Ирана о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – не сигнал о реальных намерениях, а скорее элемент переговорной стратегии Тегерана в отношениях с США. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков. По его оценкам, принятие проекта лишь легитимизирует возможные силовые действия со стороны Израиля и Штатов.

    «Заявления Ирана о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) следует рассматривать как часть дипломатической политики Тегерана», – считает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его мнению, такая риторика – элемент переговорной стратегии Исламской республики в отношениях с США. «Даже при отсутствии прямых переговоров стороны ведут опосредованный обмен сигналами. Схема выглядит так: Иран выдвигает предложения, и если прогресса нет, усиливает давление, в том числе с помощью угроз», – пояснил аналитик.

    Как полагает Ермаков, в ближайшее время до практического рассмотрения вопроса выхода из ДНЯО дело едва ли дойдет. «Да, в Иране есть радикальные силы, которые еще до конфликта с США выступали за создание ядерного оружия. Но эти группы даже сейчас не обладают всей полнотой власти», – рассуждает спикер.

    Кроме того, добавил он, выход из ДНЯО фактически легитимизировал бы любые силовые действия в отношении Ирана. «Страна тем самым подтвердит опасения Израиля и США относительно военной составляющей иранской ядерной программы. При таком сценарии еврейское государство и Штаты интенсифицируют военные действия, чтобы нанести максимальный практический урон Исламской республике», – уточнил эксперт.

    При этом сам по себе выход из Договора не приблизит Иран к созданию ядерного оружия, подчеркнул Ермаков. «Голосование в парламенте, как и наличие или отсутствие документа не влияет на техническую сторону вопроса. Для реального прогресса в этой сфере требуется масштабная и длительная работа», – заключил он.

    Ранее в парламенте Ирана подготовили законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщил заместитель спикера меджлиса Али Никзад. По его словам, сейчас инициатива изучается, в том числе с точки зрения международных последствий. Документ вынесут на пленарное заседание с пометкой о чрезвычайной важности, и депутаты должны будут его рассмотреть в тот же день, уточнил он.

    Никзад заявил, что Тегеран не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его нынешнему руководителю Рафаэлю Гросси. Спикер иранского парламента обвинил главу МАГАТЭ в том, что тот совершает лишь «поверхностные» визиты на ядерные объекты Ирана и публикует негативные отчеты.

    Он напомнил, что в сентябре 2025 года Исламская республика приостановила сотрудничество с агентством. По его мнению, такое решение пошло стране на пользу. «Неужели у нас есть хоть какая-то надежда на то, что генеральный директор МАГАТЭ или те, кто там сидят, окажут нам содействие в сфере ядерной энергетики? Разумеется, нет», – сказал Никзад.

    По данным, которые глава МАГАТЭ приводил в мае, Иран располагает примерно 440 кг урана, обогащенного до уровня 60%. Однако это еще не дотягивает до уровня оружейного урана. На минувшей неделе глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал необоснованными утверждения, что Тегеран находится на грани создания ядерного оружия. «Иран является членом ДНЯО с 1970 года и заявляет, что его ядерная программа является мирной», – подчеркнул дипломат.

    В свою очередь иранский президент Масуд Пезешкиан допустил, что Тегеран может отказаться от высокообогащенного урана в случае достижения договоренностей с США. Он также опроверг планы Ирана по созданию ядерного оружия. «В рамках международного права, на основе Договора о нераспространении ядерного оружия, мы будем соблюдать все, что от нас требуется», – сказал Пезешкиан.

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    28 сентября 2026, 20:29 • Новости дня
    Парламент Йемена объявил всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами
    Парламент Йемена объявил всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами
    @ IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палата представителей Йемена поддержала объявление всеобщей мобилизации для противодействия хуситам. Обращение главы Руководящего президентского совета Рашада аль-Алими рассмотрели на заседании в дистанционном формате, заявили в йеменском Минобороны.

    Решение вступает в силу после оглашения. Конкретный срок его действия не установлен: мобилизация продлится до устранения обстоятельств, которые стали причиной ее объявления, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

    Отмечается, что йеменский парламент не проводил заседаний на протяжении многих лет. В законодательный орган входят в том числе депутаты с территорий, находящихся под контролем хуситов, которые лишены возможности участвовать в работе палаты.

    Ранее глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими призвал сограждан вступать в ряды армии для противостояния хуситам. Он заявил о намерении властей вернуть контроль над территориями, удерживаемыми хуситами, и обвинил группировку в новой эскалации как внутри региона, так и за его пределами.

    Руководящий президентский совет подтвердил поддержку Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Он также призвал политические силы объединиться и согласовать свои действия.

    Хуситы захватили Сану в сентябре 2014 года. С тех пор в Йемене фактически существуют два центра власти. Международно признанное правительство контролирует преимущественно юг и восток страны, а хуситы удерживают столицу и большую часть северных и западных территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца силы Йемена отразили наступление хуситов на Мариб.

    Две недели назад мятежники заявили о захвате в плен 800 бойцов на юго-востоке страны.

    В начале месяца хуситы сообщили о взятии под контроль более 5 тыс. квадратных километров территории Йемена.

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    29 сентября 2026, 09:38 • Новости дня
    Меджлис Ирана намерен рассмотреть срочный выход из ДНЯО
    Меджлис Ирана намерен рассмотреть срочный выход из ДНЯО
    @ farsna

    Tекст: Игорь Иножарский

    Меджлис (парламент) Ирана рассмотрит законопроект о срочном выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил вице-спикер парламента Али Никзад.

    По словам Али Никзада, Иран не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его нынешнему директору Рафаэлю Гросси. Как утверждает вице-спикер, глава агентства проводит лишь «поверхностные инспекции» и представляет «негативные отчеты» об Иране, сообщает иранское агентство Fars.

    Проект закона о срочном выходе из ДНЯО будет рассмотрен парламентом в день его официального внесения. Никзад добавил, что Меджлис также изучит международные аспекты этого шага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дональд Трамп предложил Ирану экономические льготы в обмен на уступки по ядерной программе. В субботу США и Китай согласовали общую позицию по иранской ядерной проблеме. В пятницу президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны отказаться от запасов обогащенного урана.

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    26 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу

    Трамп отверг семидневный план Ирана по открытию Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отклонил план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    «Они сделали предложение, но я его отверг», – заявил американский лидер журналистам в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Накануне глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дональд Трамп отверг план Тегерана и заговорил о новых ударах.

    В субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива.

    В субботу Иран передал США семидневный план открытия пролива.

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    26 сентября 2026, 19:43 • Новости дня
    Лавров предупредил об угрозе срыва создания Палестинского государства

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предупредил мировое сообщество о риске срыва создания суверенного палестинского государства из-за действий Израиля.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Он заявил, что пришло время для решения вопроса об обеспечении государственности палестинского народа.

    «Убеждены, что пришло время для решения главной проблемы Ближнего Востока – обеспечения государственности палестинского народа на основе многочисленных решений ООН», – сказал Лавров. Министр напомнил, что почти год назад Совет Безопасности одобрил американский план мира в секторе Газа, однако мир в регионе так и не наступил.

    По словам главы МИД РФ, ситуация на Западном берегу реки Иордан продолжает ухудшаться, так как Израиль расширяет там поселенческую активность. Лавров предупредил, что если такая тенденция сохранится, создание палестинского государства станет невозможным, поскольку для него просто не останется территории.

    В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил о ликвидации любых намеков на создание палестинского государства.

    Чуть ранее министр назвал нерешенность данного вопроса причиной сохранения очага экстремизма на Ближнем Востоке.

    В марте российский дипломат констатировал ежедневное уменьшение шансов на появление независимой Палестины.

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    27 сентября 2026, 01:30 • Новости дня
    В Газе за двое суток при атаках Израиля погибли семь человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате недавних ударов израильской армии по сектору Газа погибли семь человек, еще 38 местных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщило министерство здравоохранения Палестины.

    «В больницы Газы поступили тела семи убитых жителей, помощь оказана 38 раненым, среди них есть женщины и дети», – указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Большинство жертв и пострадавших были доставлены из района Шейх-Радван и лагеря беженцев Нусейрат, где израильские войска вели интенсивный огонь.

    С начала перемирия 11 октября 2025 года в ходе израильских авианалетов и артобстрелов погибли 1 415 человек и еще 4 953 получили ранения различной степени тяжести.

    Общее число жертв эскалации конфликта в Газе с октября 2023 года увеличилось до 74 016, пострадавших – до 175 068.

    В августе эксперты ООН сообщали о гибели более 1,2 тыс. палестинцев после введения режима прекращения огня.

    Израильские вооруженные силы в прошлом месяце атаковали школу с беженцами в квартале Шейх-Радван.

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    27 сентября 2026, 01:17 • Новости дня
    Израиль нанес авиаудары по югу Ливана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильская авиация возобновила массированные удары по инфраструктуре организации «Хезболла» в горных районах на юге Ливана, сообщают СМИ.

    Истребители израильских ВВС возобновили атаки на горные районы около ливанских городов Джеззин и Набатия, расположенных севернее реки Литани, передает ТАСС.

    Интенсивным ударам подверглись укрытия, командные пункты и склады «Хезболлы» на высотах Джебель-эр-Рафи, Рейхан и Седжуд.

    Несколькими днями ранее истребители Израиля нанесли серию интенсивных ударов по объектам шиитского движения в ливанской провинции Набатия.

    В начале месяца израильские военные взяли под контроль южноливанские высоты Али-эт-Тахер.

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    26 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Лавров назвал убийство верховного лидера Ирана неприемлемым

    Лавров назвал убийство верховного лидера Ирана силовым диктатом

    Tекст: Мария Иванова

    Россия считает убийство верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и представителей высшего руководства республики неприемлемым проявлением силового диктата, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Об этом министр сказал в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Москва расценивает убийство аятоллы Али Хаменеи, членов его семьи, а также членов военного и политического руководства Исламской Республики как неприемлемое проявление силового диктата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МИД Сергей Лавров завершил марафон двусторонних встреч на Генассамблее ООН.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о здоровье нового верховного лидера страны.

    В пятницу Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердили дипломатический путь решения конфликта с США.

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    26 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Индия призвала прекратить конфликты на Ближнем Востоке и Украине

    Индия призвала к завершению конфликтов на Ближнем Востоке и Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на 81-й сессии Генассамблеи ООН призвал к скорейшему прекращению конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, подчеркнув их негативное влияние на глобальную безопасность.

    Конфликты на Ближнем Востоке и Украине подрывают безопасность и угрожают прогрессу, поэтому они должны быть как можно скорее прекращены, заявил Джайшанкар, передает ТАСС.

    Министр выразил обеспокоенность ситуацией в районе Персидского залива и недопустимостью нападений на торговые суда, призвав все стороны снижать напряженность и обеспечивать бесперебойные поставки товаров и энергоносителей.

    Также он отметил, что конфликт на Украине длится уже пятый год, и Индия поддерживает инициативы по установлению мира, заявляя о готовности содействовать улучшению ситуации, особенно в вопросах продовольственной и энергетической безопасности.

    Джайшанкар предупредил, что постоянные угрозы и давление ведут мир на край пропасти, подчеркнув важность укрепления стабильности и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главой МИД Индии в Нью-Йорке.

    В среду Индия призвала реформировать ООН в интересах Глобального Юга.

    В середине месяца президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с наследным принцем Абу-Даби в Индии.

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    26 сентября 2026, 16:49 • Новости дня
    Китай призвал решить палестинский вопрос по принципу двух государств

    Вице-председатель КНР Хань Чжэн призвал к плану два государства для двух народов

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-председатель КНР Хань Чжэн призвал вернуть урегулирование палестинского вопроса к плану «два государства для двух народов».

    Китай настаивает на решении проблемы вокруг Палестины на основе концепции «два государства для двух народов», заявил Хань Чжэн в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

    Представитель КНР подчеркнул необходимость содействовать скорейшему возвращению процесса урегулирования на правильный путь, предусматривающий выполнение данного плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг делегации нескольких стран покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН перед выступлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    В прошлом месяце ООН сообщила о гибели более 1,2 тыс. палестинцев после прекращения огня.

    Весной появилась информация, что США угрожают аннулировать визы палестинским дипломатам при ООН.

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    26 сентября 2026, 16:49 • Новости дня
    Китай призвал защитить суверенитет стран Персидского залива

    Хань Чжэн призвал уважать суверенитет стран Ближнего Востока

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-председатель КНР Хань Чжэн призвал мировое сообщество защищать суверенитет государств Ближнего Востока и стабильность международных цепочек поставок.

    Китай призывает международное сообщество соблюдать суверенитет и безопасность стран Персидского залива и Ближнего Востока. Об этом заявил вице-председатель КНР Хань Чжэн, передает ТАСС.

    «Китай также считает, что суверенитет и безопасность государств на Ближнем Востоке, включая страны Персидского залива, необходимо защищать. Международные цепочки поставок необходимо сохранять стабильными», – сказал Хань Чжэн на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Политик добавил, что Пекин отстаивает законные права развивающихся стран и стремится к справедливому глобальному управлению. Хань Чжэн отметил, что КНР выступает в защиту интересов глобального Юга и способствует развитию системы глобального управления в разумном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел КНР Ван И призвал открыть Ормузский пролив для стабильности международных перевозок энергоносителей.

    Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй отметил важность достижения долгосрочного мира в Персидском заливе. А зампредседателя КНР Хань Чжэн выступил против политики гегемонизма и вмешательства во внутренние дела других государств.

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    26 сентября 2026, 19:48 • Новости дня
    Лавров призвал восстановить доверие между Ираном и странами Персидского залива

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал восстановление доверия между Ираном и арабскими странами главным условием урегулирования кризиса в Персидском заливе.

    «Считаем необходимым условием для урегулирования кризиса установить доверие в отношениях между прибрежными государствами залива – арабскими странами и Ираном», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что в зоне Персидского залива и Ормузского пролива продолжаются рецидивы вооруженной конфронтации. По словам министра, это происходит вопреки очевидному ущербу для мировой навигации и торговли.

    В середине июня Соединенные Штаты и Иран подписали меморандум, направленный на запуск процесса заключения мирного соглашения. Однако спустя три недели начался новый виток эскалации: Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. В настоящее время свободный проход судов через Ормузский пролив не осуществляется.

    Накануне Катар выступил за возобновление переговоров между США и Ираном для открытия Ормузского пролива.

    Лавров заявил, что Россия считает убийство верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи неприемлемым проявлением силового диктата. Подобная оценка касается и других представителей высшего руководства республики.

    В пятницу Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердили дипломатический путь решения конфликта с США.

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    26 сентября 2026, 19:47 • Новости дня
    ЦАХАЛ ликвидировал в Газе двух командиров ХАМАС

    ЦАХАЛ ликвидировал в Газе двух радикалов из боевого крыла ХАМАС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа командира взвода спецотряда «Нухба» и вооруженного радикала из боевого крыла ХАМАС.

    Израильская армия нанесла удар в районе Нусейрата и уничтожила командира взвода спецподразделения «Нухба» Ибрагима Фаузи Исмаила Мохсена. В ходе другого удара в районе Хан-Юниса ликвидирован еще один террорист из военного крыла ХАМАС Мухаммед Камель Сулейман Мохсен, передает ТАСС.

    По заявлению пресс-службы ЦАХАЛ, уничтоженные боевики в последнее время атаковали израильских военных и восстанавливали боевой потенциал ХАМАС, нарушая режим прекращения огня.

    Израильские военные отметили, что ликвидация была проведена для устранения угрозы, а перед ударами принимались меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Израиль заявил о ликвидации главы финотдела ХАМАС в Газе.

    В августе ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух командиров палестинского движения ХАМАС.

    В июле Израиль также объявил о ликвидации двух командиров ХАМАС в секторе Газа.

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