Ссора в магазине Нальчика закончилась гибелью продавщицы и нападавшего

Продавщица магазина в Нальчике погибла от ножевых ранений после ссоры с посетителем, сообщает региональное СУ СК. Инцидент произошел 27 сентября.
«По версии следствия, 27 сентября подозреваемый, войдя в помещение магазина в городе Нальчике, в ходе конфликта с продавщицей нанес ей несколько ударов ножом, от которых она скончалась на месте происшествия», – заявили в ведомстве. Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве.
Подозреваемым оказался местный житель. Мужчина также скончался после случившегося, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе житель Елабуги зарезал знакомую в цветочном магазине.
В конце сентября следователи возбудили уголовное дело после убийства многодетного отца в волгоградском магазине.
Летом в результате нападения вооруженного ножом мужчины в торговом центре Краснодара погибла местная жительница.