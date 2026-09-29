Путин запретил вывозить из России более 1 млн рублей в ряд стран

Путин подписал указ об ограничении вывоза наличных рублей за рубеж

Tекст: Дмитрий Зубарев

Соответствующий документ об ограничении движения капитала уже опубликован, передает РИА «Новости». Согласно новым правилам, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей введен полный запрет на вывоз наличных рублей в указанные страны.

«Установить запрет на вывоз из Российской Федерации в государства – члены Евразийского экономического союза, Азербайджанскую Республику, Республику Таджикистан и Республику Узбекистан наличной валюты Российской Федерации физическими лицами в сумме, превышающей 1 млн рублей», – говорится в тексте указа.

Нарушение этих требований обернется изъятием средств. У граждан таможенники будут конфисковывать все деньги сверх разрешенного лимита. У представителей бизнеса изымут всю вывозимую сумму целиком.

В документе также прописаны исключения. Ограничения не действуют при провозе денег через правительственные воздушные пункты пропуска в международных аэропортах. В таком случае пассажирам потребуется предоставить банковские выписки на всю сумму наличных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России запретил вывозить в страны ЕАЭС наличную валюту на сумму свыше 100 тыс. долларов.

Летом дагестанские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза 177 млн рублей в Бишкек.

Федеральная таможенная служба зафиксировала рост контрабанды наличных денег за прошлый год.