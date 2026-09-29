Норвежский суд получил запрос по арестованному судну «Профессор Молчанов»

В Норвегии запросили слушание по делу об аресте судна «Профессор Молчанов»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Норвежский окружной суд Норд-Тромса и Сеньи получил запрос на проведение устного слушания по делу об аресте российского судна, передает РИА «Новости». Дата заседания пока не назначена.

«Поступил запрос о проведении устного слушания по делу», – рассказала ведущий специалист суда Стина Эдвардсен. Она отметила, что запрос поступил в ответ на вопрос о возможном иске со стороны треста «Арктикуголь».

Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» было арестовано в Норвегии по иску украинской компании «Нафтогаз». В настоящий момент оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Ранее суд пояснял, что обжаловать арест можно будет только после пересмотра дела в первой инстанции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Норвегии по требованию украинской компании «Нафтогаз» арестовали на Шпицбергене российское судно «Профессор Молчанов».

Президент России Владимир Путин назвал задержание корабля актом государственного терроризма.

Накануне трест «Арктикуголь» подал официальный иск к Норвегии из-за этого инцидента.