Лавров, Собянин и Поддубный отказались от депутатских мандатов

Центральная избирательная комиссия постановила передать вакантные места в парламенте другим зарегистрированным кандидатам из федерального списка партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».
Соответствующее решение было принято членами ведомства на прошедшем во вторник заседании. Согласно официальным документам, места министра иностранных дел Сергея Лаврова, мэра столицы Сергея Собянина, военного корреспондента Евгения Поддубного и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой освободились из-за их официального отказа.
Теперь эти мандаты перейдут следующим по списку политикам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центризбирком утвердил федеральный список кандидатов от партии «Единая Россия».
Во вторник заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил об окончательном формировании Государственной думы нового созыва.