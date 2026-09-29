В Японии впервые имплантировали пластырь из стволовых клеток

Российские ученые создали добавки для повышения эффективности антибиотиков

В России создали добавки для повышения эффективности антибиотиков

Tекст: Валерия Городецкая

Специалисты Тольяттинского государственного университета, Университета «Сириус» и Самарского государственного технического университета создали низкомолекулярные адъюванты на основе хроменов, усиливающие действие антибиотиков-карбапенемов против метициллин-устойчивого золотистого стафилококка (MRSA). В лабораторных тестах присутствие в молекуле хромена нитрогруппы и атома брома позволило снизить необходимую дозу антибиотика меропенема для уничтожения бактерии в 64 раза, а дорипенема – в 16 раз, сообщает Минобрнауки.

Профессор ТГУ Виталий Осянин объяснил, что адъювант не убивает бактерии, а нарушает их защитные механизмы, позволяя антибиотику проникать в клетку-мишень. По его словам, это дает возможность вернуть эффективность мощным препаратам, применяемым в самых тяжелых случаях, и снизить токсическую нагрузку на пациента за счет использования меньших доз.

В ведомстве отметили, что предложенный метод может помочь в создании комбинированных схем лечения внутрибольничных инфекций, возбудители которых часто устойчивы к обычным лекарствам. Следующим этапом работы станет изучение механизма действия новых веществ и их проверка на живых организмах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года фонд AMR предупредил Европу об угрозе распространения «супербактерии» из-за ситуации на Украине.

В прошлом году глава Минздрава Михаил Мурашко указал на опасность неконтролируемого приема антибиотиков в мире.

В 2024 году эксперты отмечали, что породить монстра-бактерию может каждый из-за неправильного использования лекарств.