В Японии впервые имплантировали пластырь из стволовых клеток

О проведении уникальной операции сообщила японская компания Qualips, которая ведет исследования при Университете Осаки, передает ТАСС.
Пациентке, 50-летней женщине, перенесшей инфаркт миокарда, трансплантировали ReHeart – первый в мире продукт регенеративной медицины на основе iPS-клеток. Этот препарат в виде листа, сформированного из кардиомиоцитов, стимулирует выработку веществ для восстановления сосудов и улучшает насосную функцию сердца. Минздрав Японии одобрил его использование в марте.
Операция длилась около 50 минут и прошла без осложнений. Врачи планируют выписать пациентку через две–четыре недели. Технология индуцированных стволовых клеток активно развивается в Японии после получения Синъей Яманакой Нобелевской премии в 2012 году.
Отметим, в августе российские ученые нашли способ превращать стволовые клетки в клетки сердца.