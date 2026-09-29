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    29 сентября 2026, 12:59 • Новости дня

    В Японии впервые имплантировали пластырь из стволовых клеток

    В Японии впервые трансплантировали пластырь в сердце из iPS-клеток

    Tекст: Мария Иванова

    В одной из больниц японской префектуры Осака успешно проведена первая в мире операция по пересадке «сердечного пластыря» из индуцированных стволовых клеток пациентке с тяжелой сердечной недостаточностью.

    О проведении уникальной операции сообщила японская компания Qualips, которая ведет исследования при Университете Осаки, передает ТАСС.

    Пациентке, 50-летней женщине, перенесшей инфаркт миокарда, трансплантировали ReHeart – первый в мире продукт регенеративной медицины на основе iPS-клеток. Этот препарат в виде листа, сформированного из кардиомиоцитов, стимулирует выработку веществ для восстановления сосудов и улучшает насосную функцию сердца. Минздрав Японии одобрил его использование в марте.

    Операция длилась около 50 минут и прошла без осложнений. Врачи планируют выписать пациентку через две–четыре недели. Технология индуцированных стволовых клеток активно развивается в Японии после получения Синъей Яманакой Нобелевской премии в 2012 году.

    Отметим, в августе российские ученые нашли способ превращать стволовые клетки в клетки сердца.

    26 сентября 2026, 20:19 • Новости дня
    Лавров: Вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров выступил категорически против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    Министр иностранных дел обозначил принципиальную позицию Москвы в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи, передает ТАСС. Реформа организации не должна предусматривать расширение за счет западных государств.

    «Тем более Германии и Японии, которые встали на путь милитаризации и реваншизма», – обратил внимание глава российской дипломатии.

    Он подчеркнул, что Россия поддерживает увеличение представленности стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его словам, Москва выступает за предоставление постоянных мест Бразилии и Индии при обязательном учете интересов Африканского континента.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН статус «враждебного государства» для Токио и Берлина.

    Ранее Германия не получила место непостоянного члена Совета Безопасности на 2027–2028 годы.

    При этом глава МИД России Сергей Лавров поддержал справедливые требования стран Африки об увеличении своего присутствия в организации.

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    27 сентября 2026, 04:51 • Новости дня
    В Японии более 740 тыс. человек рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Свыше 740 тыс. жителей японской префектуры Кумамото призвали покинуть свои дома из-за проливных дождей и приближения мощного тайфуна «Суригэ».

    Местные власти призвали жителей покинуть дома из-за возросшего риска оползней и разливов рек, передает ТАСС.

    Проливные дожди на острове Кюсю сопровождаются приближением тайфуна «Суригэ», эпицентр которого сейчас располагается к югу от Окинавы.

    Стихия перемещается в северо-восточном направлении к центральной части тихоокеанского побережья острова Хонсю, где находится Токио. Синоптики предупреждают, что тайфун может набрать силу и пройти вдоль островов Кюсю и Сикоку.

    Предыдущий тайфун «Дуцзюань» оставил без света десятки тысяч японцев.

    Из-за этой стихии аэропорты Токио отменили более 520 авиарейсов.

    Глава Гидрометцентра России Юрий Симонов объяснял рост числа разрушительных тайфунов в регионе влиянием природного феномена Эль-Ниньо.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    28 сентября 2026, 17:13 • Новости дня
    Российские ученые создали добавки для повышения эффективности антибиотиков

    В России создали добавки для повышения эффективности антибиотиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские исследователи синтезировали добавки на основе хроменов, которые значительно повышают эффективность мощных антибиотиков против устойчивого золотистого стафилококка, что позволяет снизить их дозировку до 64 раз, сообщило Минобрнауки.

    Специалисты Тольяттинского государственного университета, Университета «Сириус» и Самарского государственного технического университета создали низкомолекулярные адъюванты на основе хроменов, усиливающие действие антибиотиков-карбапенемов против метициллин-устойчивого золотистого стафилококка (MRSA). В лабораторных тестах присутствие в молекуле хромена нитрогруппы и атома брома позволило снизить необходимую дозу антибиотика меропенема для уничтожения бактерии в 64 раза, а дорипенема – в 16 раз, сообщает Минобрнауки.

    Профессор ТГУ Виталий Осянин объяснил, что адъювант не убивает бактерии, а нарушает их защитные механизмы, позволяя антибиотику проникать в клетку-мишень. По его словам, это дает возможность вернуть эффективность мощным препаратам, применяемым в самых тяжелых случаях, и снизить токсическую нагрузку на пациента за счет использования меньших доз.

    В ведомстве отметили, что предложенный метод может помочь в создании комбинированных схем лечения внутрибольничных инфекций, возбудители которых часто устойчивы к обычным лекарствам. Следующим этапом работы станет изучение механизма действия новых веществ и их проверка на живых организмах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года фонд AMR предупредил Европу об угрозе распространения «супербактерии» из-за ситуации на Украине.

    В прошлом году глава Минздрава Михаил Мурашко указал на опасность неконтролируемого приема антибиотиков в мире.

    В 2024 году эксперты отмечали, что породить монстра-бактерию может каждый из-за неправильного использования лекарств.

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    28 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    У берегов Антальи нашли тысячи керамических сосудов с древнего корабля

    У побережья Турции нашли тысячи керамических изделий с древнего торгового судна

    Tекст: Мария Иванова

    У побережья турецкой Антальи подводные археологи подняли со дна Средиземного моря тысячи керамических изделий возрастом около 2,1 тыс. лет, сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

    В ходе исследований места древнего кораблекрушения на дне моря была обнаружена сервировочная посуда, которой 2,1 тыс. лет, пишет Ekonomim.

    Всего выявлено 122 вида керамических изделий для подачи разных блюд. Такая посуда была востребована в Риме и считалась дорогой в античном Средиземноморье. Кроме того, на затонувшем судне нашли амфоры, вероятно, с островов Эгейского моря, что говорит о разнообразии торговых грузов, отмечает РИА «Новости».

    Артефакты хорошо сохранились благодаря упаковке: перед укладкой в деревянные ящики между керамикой прокладывали глину, что защитило ее при кораблекрушении.

    Найденные на корабле монеты Антиохии I века до нашей эры позволили определить время его плавания. Исследователи полагают, что судно ходило по торговым маршрутам между Антиохией, Эгейским регионом, Грецией и Италией. Предположительно, оно вышло из района Арсуза в сторону Рима и затонуло во время шторма.

    Раскопки ведут подводные археологи с использованием роботизированных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в Мексике археологи обнаружили пещеру с древними ритуальными артефактами.

    В начале года на северо-западе Китая ученые нашли древние гробницы.

    В прошлом году исследователи раскрыли тайну строительства египетских пирамид на плато Гиза.

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    28 сентября 2026, 16:16 • Новости дня
    Минздрав назвал число ежегодно рождающихся с помощью ЭКО детей

    Мурашко: В России благодаря ЭКО ежегодно рождаются более 32 тыс. детей

    Минздрав назвал число ежегодно рождающихся с помощью ЭКО детей
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России ежегодно появляются на свет более 32 тыс. детей благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Глава Минздрава подчеркнул, что ведомство намерено и дальше увеличивать объемы медицинской помощи по этому направлению, передает ТАСС. Мурашко отметил, что за последние пять лет объемы помощи по экстракорпоральному оплодотворению выросли в 1,5 раза, и ЭКО вносит значительный вклад в улучшение демографической ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Мурашко рассказал о способе избежать преждевременной смерти.

    В середине месяца он оценил ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ в России.

    В начале месяца глава ведомства сообщил о росте выживаемости онкобольных россиян.

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    28 сентября 2026, 15:56 • Новости дня
    Мурашко назвал число прошедших репродуктивную диспансеризацию россиян

    Мурашко: Репродуктивную диспансеризацию прошли более 11 млн россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что за первые восемь месяцев 2026 года репродуктивную диспансеризацию в России прошли 11,4 млн человек в возрасте от 18 до 49 лет.

    Среди прошедших диспансеризацию – 6,3 млн женщин и 5,1 млн мужчин, сообщил министр на Всероссийском научно-образовательном форуме «Мать и Дитя», передает РИА «Новости».

    Мурашко отметил, что у 25% женщин и такого же процента мужчин были выявлены факторы риска развития заболеваний репродуктивной системы.

    Кроме того, 16% женщин и 18% мужчин были взяты на диспансерное наблюдение после выявления у них впервые диагностированных заболеваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Минздрав внес изменения в порядок диспансеризации россиян.

    В августе министерство решило обновить порядок ее ведения.

    Летом Мурашко призвал мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию.

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    28 сентября 2026, 15:13 • Новости дня
    Минздрав анонсировал включение вакцинации от ВПЧ в календарь прививок

    Минздрав: Вакцинацию от ВПЧ могут включить в календарь прививок в 2027 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) может быть включена в национальный календарь профилактических прививок в 2027 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Мурашко сообщил, что министерство готовит начало вакцинации против папилломавирусной инфекции, пишет ТАСС. Со следующего года начнутся все подготовительные процедуры.

    Во второй половине года может стартовать вакцинация девочек 12-13 лет, отметил министр на форуме «Мать и дитя».

    В среду академик РАН Геннадий Онищенко допустил, что вакцина от ВПЧ может стать бесплатной для россиян.

    Во вторник были названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ.

    В конце 2025 года депутат Госдумы Олег Леонов обозначил сроки бесплатной вакцинации от ВПЧ.

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    28 сентября 2026, 13:47 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали снижение солености Азовского моря до 2050 года

    ЮНЦ РАН: Соленость Азовского моря снизится до 2050 года

    Tекст: Мария Иванова

    До 2050 года ожидается незначительное снижение солености Азовского моря при сохранении температурного режима, сообщил Южный научный центр РАН.

    Ученые Сергей Бердников, Валерий Кулыгин и Людмила Дашкевич рассчитали четыре сценария изменений режима солености и температуры вод Азовского моря до 2050 года, передает РИА «Новости».

    По расчетам всех сценариев, температурный режим стабилизируется, а среднегодовая соленость снизится до 13,8 промилле. При этом показатель останется высоким для водоема.

    Ранее в ЮНЦ РАН сообщали, что снижение солености возможно при увеличении водности реки Дон, но процесс может занять десятки лет. Соленость начала расти с 2007 года и достигла исторического максимума в 16 промилле, что привело к появлению новых видов организмов из Черного моря, Атлантики и Тихого океана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца стало известно, что рекордная соленость Азовского моря привлекла экзотических рыб и акул.

    Летом акватории Черного и Азовского морей заполнили медузы.

    В прошлом году эксперты также предупреждали россиян о нашествии гигантских медуз в Азовском море.

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    28 сентября 2026, 10:50 • Новости дня
    Мишустин объявил об утверждении концепции развития математики в России

    Кабинет министров принял концепцию развития математики до 2036 года

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об утверждении правительством концепции развития математических наук до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

    Глава кабмина на оперативном совещании с вице-премьерами заявил, что документ призван обеспечить активное применение фундаментальных исследований в приоритетных высокотехнологичных сферах, передает ТАСС.

    По его словам, реализация этих планов откроет дополнительные возможности для промышленности, медицины, сельского хозяйства, энергетики, авиастроения и космической индустрии.

    Документ также предполагает укрепление сети математических центров мирового уровня и региональных научно-образовательных площадок. Это позволит специалистам пользоваться современной инфраструктурой, решать актуальные задачи, совершать прорывные открытия и обмениваться опытом в области искусственного интеллекта, квантовых систем и обработки больших объемов данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца подмосковный школьник, решивший задачу Михаила Мишустина по математике, получил подарок.

    В прошлом месяце глава правительства сообщил о росте интереса школьников к этой дисциплине.

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    29 сентября 2026, 09:03 • Новости дня
    Население Японии за пять лет сократилось более чем на 3 млн человек

    Население Японии за пять лет сократилось на 3 млн человек

    Tекст: Мария Иванова

    В период с 2020 по 2025 год население Японии сократилось на 2,5%, что составило более 3 млн человек.

    В период с 2020 по 2025 год общая численность жителей Японии, включая проживающих в стране иностранцев, снизилась на 2,5% и составила 122 972 528 человек. Соответствующую статистику опубликовало министерство по административным делам и коммуникациям, передает ТАСС.

    Точная убыль населения за прошедшую пятилетку достигла 3 173 571 человека. Параллельно с этим доля граждан старше 65 лет выросла на 0,9 процентного пункта и зафиксировалась на уровне 29,4% от общего числа проживающих в государстве.

    Многолетняя тенденция к старению населения грозит обернуться для страны серьезными социальными вызовами. В частности, работающие сегодня японцы в будущем рискуют остаться без пенсионных выплат того размера, который получают нынешние пенсионеры.

    Согласно долгосрочным прогнозам, к 2053 году численность населения Японии упадет до 100 млн человек, а к 2065 году этот показатель снизится до 90 млн. При этом ожидается, что порядка 40% жителей будут составлять люди в возрасте старше 60 лет.

    На прошлой неделе сообщалось, что население Японии постарело до исторического рекорда.

    В июле численность жителей страны впервые за 42 года упала ниже 120 млн человек.

    В мае Япония столкнулась с рекордным сокращением населения за всю историю.

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    28 сентября 2026, 06:36 • Новости дня
    Тайфун «Дуцзюань» оставил без света тысячи жителей Японии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В японской префектуре Тиба тысячи людей остаются без света после разрушительного тайфуна «Дуцзюань», унесшего жизни по меньшей мере 13 человек.

    Более 4 тыс. жителей японской префектуры Тиба, прилегающей к Токио, остаются без электроснабжения после удара тайфуна «Дуцзюань», передает ТАСС.

    Стихия прошла вдоль тихоокеанского побережья страны 20 сентября.

    Согласно уточненным данным местных властей, жертвами стихийного бедствия стали 13 человек. Еще двое числятся пропавшими без вести. Из-за прорыва дамбы в префектуре затоплен район площадью пять кв. километров с жилыми домами и сельскохозяйственными угодьями. Пострадали почти 1,7 тыс. построек.

    Оползни перекрыли движение на одной из местных железных дорог в пяти местах. Ранее линией ежедневно пользовались 54 тыс. пассажиров. Восстановление железнодорожного сообщения займет не менее трех месяцев. Для помощи населению выделены дополнительные автобусы.

    Ранее тайфун «Дуцзюань» оставил без света десятки тысяч японцев.

    Проливные дожди привели к массовым подтоплениям в регионе.

    Из-за приближения стихии столичные аэропорты отменили более 520 авиарейсов.

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    29 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    Путин наградил орденами Мужества медиков скорой помощи в Шебекино посмертно

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении трех сотрудников скорой помощи из Белгородской области высокими государственными наградами за проявленный героизм.

    Президент Владимир Путин посмертно присвоил ордена Мужества трем работникам Шебекинской скорой помощи в Белгородской области. Соответствующий документ уже опубликован на официальном портале правовых актов.

    «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества врача Шебекинской подстанции скорой медицинской помощи Донецкого Дмитрия Ивановича», – говорится в тексте документа.

    Помимо врача, высоких государственных наград также удостоились еще два медицинских работника того же учреждения. Ордена Мужества посмертно присвоили медбрату Ивану Дундукову и фельдшеру Любови Кузьминой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России отметил орденом Пирогова посмертно курского фельдшера Владимира Ващенко.

    Также глава государства посмертно удостоил ордена Мужества погибшего в Джанкое помощника машиниста Ивана Шведова. Ранее Путин наградил медалями сотрудников Станции скорой медицинской помощи Белгородской области.

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    29 сентября 2026, 13:25 • Новости дня
    Голикова сообщила об обеспечении производства обезболивающих российским сырьем

    Производство обезболивающих в России удалось обеспечить отечественным сырьем

    Tекст: Мария Иванова

    России удалось обеспечить производство обезболивающих препаратов отечественным сырьем, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    К 2030 году планируется ввести завод по выпуску необходимых субстанций, сообщила Голикова на Всероссийской научно-практической конференции «Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи с применением наркотических и психотропных лекарственных препаратов», передает РИА «Новости».

    По ее словам, благодаря поручениям главы государства это решение позволит наладить производство обезболивающих лекарств полного цикла внутри страны. Также это повысит лекарственную безопасность России и независимость от иностранных поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник эксперты сообщили о росте доли дженериков на российском фармрынке.

    Ранее ФМБА получило регистрационное удостоверение на препарат от рака простаты.

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    29 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Число жертв вспышки кори в американском штате Пенсильвания достигло четырех

    Tекст: Валерия Городецкая

    В американском штате Пенсильвания зафиксировали более 900 случаев заболевания корью с начала 2026 года, число умерших возросло до четырех человек.

    С начала года в 39 округах штата подтверждено 903 случая кори и четыре связанные с заболеванием смерти, передает РИА «Новости». Госпитализация потребовалась 176 пациентам, говорится в сообщении департамента здравоохранения Пенсильвании.

    Только с 25 по 28 сентября в регионе выявили 13 новых случаев заражения. При этом из всех заболевших лишь у четверых была сделана прививка от кори.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа власти Пенсильвании сообщили о первых за 35 лет смертях от кори в штате.

    В июле прошлого года издание The New York Times допустило вину политика Роберта Кеннеди-младшего в рекордном числе больных корью в США.

    В мае 2025 года число заболевших корью в США превысило 1 тыс. человек.

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    29 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в России

    Роспотребнадзор: В России зафиксировано 727 тыс. случаев ОРВИ и гриппа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России развивается в соответствии с прогнозами, за неделю было зарегистрировано 727 тыс. случаев заболеваний, сообщил Роспотребнадзор.

    По итогам 39-й недели 2026 года в России выявлено 727 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, пишет РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что, согласно вирусологическому мониторингу, в настоящее время преобладают вирусы негриппозной этиологии, на которые приходится 98,9% случаев.

    Доля вирусов свиного и гонконгского гриппа, а также гриппа типов B и C составляет до 1,1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минздрав назвал лучшие способы защиты от гриппа и ОРВИ.

    В четверг Роспотребнадзор заявил о пике заболеваемости гриппом в России на новогодние праздники.

    Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ковидом и гриппом в стране на треть.

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