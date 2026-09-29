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    29 сентября 2026, 12:56 • Новости дня

    Песков: Россия не хотела бы выхода Ирана из ДНЯО

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские власти надеются, что Тегеран останется ответственным участником Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с высказываниями иранских парламентариев, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти заявления требуют дополнительных разъяснений со стороны Тегерана.

    «Мы не хотели бы, чтобы Иран выходил из ДНЯО. Считаем ДНЯО краеугольным камнем режима нераспространения и надеемся все-таки, что Иран останется важным и ответственным участником этого договора», – подчеркнул представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Ирана рассмотрит законопроект о срочном выходе страны из ДНЯО.

    Военный эксперт Александр Ермаков назвал эти планы элементом переговорной стратегии Тегерана.

    В середине сентября секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи связал дальнейшее участие государства в договоре с шагами американской стороны.

    28 сентября 2026, 08:08 • Новости дня
    Иранская крылатая ракета ударила по кораблю ВМС США в Ормузском проливе

    NBC: Восемь морских пехотинцев США пострадали при атаке в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Восемь морских пехотинцев США получили травмы две недели назад в результате удара иранской крылатой ракеты по американскому кораблю в Ормузском проливе.

    Инцидент произошел 14 сентября, пишет NBC со ссылкой на трех американских чиновников. Военные надышались дымом и, вероятно, получили черепно-мозговые травмы.

    В настоящее время все пострадавшие вернулись на службу, отмечает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива, однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Иран продолжает ждать окончательного ответа от США, несмотря на заявление американского лидера.

    В середине июня США и Иран подписали меморандум для начала мирного процесса, но через три недели конфликт обострился после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе. Сейчас свободный проход судов через пролив не осуществляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу.

    В пятницу Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США.

    В начале месяца Трамп объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив.

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    29 сентября 2026, 11:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил заявление Ирана о готовности выйти из ДНЯО

    Военный аналитик Ермаков назвал планы Ирана выйти из ДНЯО элементом торга с США

    Эксперт объяснил заявление Ирана о готовности выйти из ДНЯО
    @ Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявления Ирана о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – не сигнал о реальных намерениях, а скорее элемент переговорной стратегии Тегерана в отношениях с США. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков. По его оценкам, принятие проекта лишь легитимизирует возможные силовые действия со стороны Израиля и Штатов.

    «Заявления Ирана о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) следует рассматривать как часть дипломатической политики Тегерана», – считает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его мнению, такая риторика – элемент переговорной стратегии Исламской республики в отношениях с США. «Даже при отсутствии прямых переговоров стороны ведут опосредованный обмен сигналами. Схема выглядит так: Иран выдвигает предложения, и если прогресса нет, усиливает давление, в том числе с помощью угроз», – пояснил аналитик.

    Как полагает Ермаков, в ближайшее время до практического рассмотрения вопроса выхода из ДНЯО дело едва ли дойдет. «Да, в Иране есть радикальные силы, которые еще до конфликта с США выступали за создание ядерного оружия. Но эти группы даже сейчас не обладают всей полнотой власти», – рассуждает спикер.

    Кроме того, добавил он, выход из ДНЯО фактически легитимизировал бы любые силовые действия в отношении Ирана. «Страна тем самым подтвердит опасения Израиля и США относительно военной составляющей иранской ядерной программы. При таком сценарии еврейское государство и Штаты интенсифицируют военные действия, чтобы нанести максимальный практический урон Исламской республике», – уточнил эксперт.

    При этом сам по себе выход из Договора не приблизит Иран к созданию ядерного оружия, подчеркнул Ермаков. «Голосование в парламенте, как и наличие или отсутствие документа не влияет на техническую сторону вопроса. Для реального прогресса в этой сфере требуется масштабная и длительная работа», – заключил он.

    Ранее в парламенте Ирана подготовили законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщил заместитель спикера меджлиса Али Никзад. По его словам, сейчас инициатива изучается, в том числе с точки зрения международных последствий. Документ вынесут на пленарное заседание с пометкой о чрезвычайной важности, и депутаты должны будут его рассмотреть в тот же день, уточнил он.

    Никзад заявил, что Тегеран не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его нынешнему руководителю Рафаэлю Гросси. Спикер иранского парламента обвинил главу МАГАТЭ в том, что тот совершает лишь «поверхностные» визиты на ядерные объекты Ирана и публикует негативные отчеты.

    Он напомнил, что в сентябре 2025 года Исламская республика приостановила сотрудничество с агентством. По его мнению, такое решение пошло стране на пользу. «Неужели у нас есть хоть какая-то надежда на то, что генеральный директор МАГАТЭ или те, кто там сидят, окажут нам содействие в сфере ядерной энергетики? Разумеется, нет», – сказал Никзад.

    По данным, которые глава МАГАТЭ приводил в мае, Иран располагает примерно 440 кг урана, обогащенного до уровня 60%. Однако это еще не дотягивает до уровня оружейного урана. На минувшей неделе глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал необоснованными утверждения, что Тегеран находится на грани создания ядерного оружия. «Иран является членом ДНЯО с 1970 года и заявляет, что его ядерная программа является мирной», – подчеркнул дипломат.

    В свою очередь иранский президент Масуд Пезешкиан допустил, что Тегеран может отказаться от высокообогащенного урана в случае достижения договоренностей с США. Он также опроверг планы Ирана по созданию ядерного оружия. «В рамках международного права, на основе Договора о нераспространении ядерного оружия, мы будем соблюдать все, что от нас требуется», – сказал Пезешкиан.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    27 сентября 2026, 16:47 • Новости дня
    Иранские военные атаковали 19 судов в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранские военные атаковали 19 торговых судов, пытавшихся нелегально пересечь Ормузский пролив за последние двое суток, опровергнув заявления Дональда Трампа о контроле над судоходством.

    Вооруженные силы Ирана за последние двое суток атаковали 19 торговых судов, пытавшихся незаконно пройти через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    «Вооруженные силы Ирана за две последние ночи нанесли удары по судам, пытавшимся незаконно пройти через Ормузский пролив. Согласно расследованию агентства, прошлой ночью удары были нанесены по семи судам, а позапрошлой ночью – еще по 12 судам», – говорится в сообщении агентства Fars.

    В публикации отмечается, что слова президента США Дональда Трампа о полном контроле американских сил над судоходством в проливе не соответствуют действительности. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял о передаче Вашингтону семидневного плана по открытию Ормузского пролива, однако Трамп отверг это предложение.

    Ситуация обострилась после того, как в середине июня США и Иран подписали меморандум для заключения мирного соглашения. Спустя три недели Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов, что привело к возобновлению обмена ударами и остановке свободного прохода судов через пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп отверг семидневный план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    В августе глава Белого дома заявил о полном контроле ВМС США над этой акваторией.

    В июле Корпус стражей исламской революции остановил шесть торговых судов после предупреждения.

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    29 сентября 2026, 09:38 • Новости дня
    Меджлис Ирана намерен рассмотреть срочный выход из ДНЯО
    Меджлис Ирана намерен рассмотреть срочный выход из ДНЯО
    @ farsna

    Tекст: Игорь Иножарский

    Меджлис (парламент) Ирана рассмотрит законопроект о срочном выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил вице-спикер парламента Али Никзад.

    По словам Али Никзада, Иран не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его нынешнему директору Рафаэлю Гросси. Как утверждает вице-спикер, глава агентства проводит лишь «поверхностные инспекции» и представляет «негативные отчеты» об Иране, сообщает иранское агентство Fars.

    Проект закона о срочном выходе из ДНЯО будет рассмотрен парламентом в день его официального внесения. Никзад добавил, что Меджлис также изучит международные аспекты этого шага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дональд Трамп предложил Ирану экономические льготы в обмен на уступки по ядерной программе. В субботу США и Китай согласовали общую позицию по иранской ядерной проблеме. В пятницу президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны отказаться от запасов обогащенного урана.

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    27 сентября 2026, 05:49 • Новости дня
    США: Через Ормузский пролив ежедневно проходит около 13 млн баррелей нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Через Ормузский пролив каждый день проходит огромный объем нефтепродуктов, объем достигает 13 млн баррелей ежедневно, заявил министр энергетики США Крис Райт.

    Американские военные каждый день помогают транспортировать нефть, газ, нефтепродукты и удобрения через этот пролив, заявил Райт, передает ТАСС.

    «В один из дней на прошлой неделе через пролив прошли более 20 млн баррелей нефти, это больше доконфликтных показателей. Средний показатель сегодня составляет почти 13 млн баррелей в день», – сообщил министр.

    В субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отверг предложенный Тегераном семидневный план открытия Ормузского пролива.

    В начале сентября американский лидер сообщил о восстановлении транзита нефти через эту стратегическую артерию до 18 млн баррелей в сутки.

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    26 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу

    Трамп отверг семидневный план Ирана по открытию Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отклонил план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    «Они сделали предложение, но я его отверг», – заявил американский лидер журналистам в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Накануне глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дональд Трамп отверг план Тегерана и заговорил о новых ударах.

    В субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива.

    В субботу Иран передал США семидневный план открытия пролива.

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    26 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Лавров назвал убийство верховного лидера Ирана неприемлемым

    Лавров назвал убийство верховного лидера Ирана силовым диктатом

    Tекст: Мария Иванова

    Россия считает убийство верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и представителей высшего руководства республики неприемлемым проявлением силового диктата, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Об этом министр сказал в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Москва расценивает убийство аятоллы Али Хаменеи, членов его семьи, а также членов военного и политического руководства Исламской Республики как неприемлемое проявление силового диктата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МИД Сергей Лавров завершил марафон двусторонних встреч на Генассамблее ООН.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о здоровье нового верховного лидера страны.

    В пятницу Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердили дипломатический путь решения конфликта с США.

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    26 сентября 2026, 19:48 • Новости дня
    Лавров призвал восстановить доверие между Ираном и странами Персидского залива

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал восстановление доверия между Ираном и арабскими странами главным условием урегулирования кризиса в Персидском заливе.

    «Считаем необходимым условием для урегулирования кризиса установить доверие в отношениях между прибрежными государствами залива – арабскими странами и Ираном», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что в зоне Персидского залива и Ормузского пролива продолжаются рецидивы вооруженной конфронтации. По словам министра, это происходит вопреки очевидному ущербу для мировой навигации и торговли.

    В середине июня Соединенные Штаты и Иран подписали меморандум, направленный на запуск процесса заключения мирного соглашения. Однако спустя три недели начался новый виток эскалации: Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. В настоящее время свободный проход судов через Ормузский пролив не осуществляется.

    Накануне Катар выступил за возобновление переговоров между США и Ираном для открытия Ормузского пролива.

    Лавров заявил, что Россия считает убийство верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи неприемлемым проявлением силового диктата. Подобная оценка касается и других представителей высшего руководства республики.

    В пятницу Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердили дипломатический путь решения конфликта с США.

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    28 сентября 2026, 03:16 • Новости дня
    В Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном

    Sky News: В Британии ищут связь задержанных у базы ВВС с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецслужбы Британии проверяют возможную причастность Ирана к инциденту возле базы военно-воздушных сил Фэрфорд, где размещены американские бомбардировщики, сообщают британские СМИ.

    Британская контртеррористическая полиция начала проверку возможной причастности Ирана к инциденту возле базы ВВС Фэрфорд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    В материале не уточняется, на чем именно основываются подобные подозрения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне полиция задержала нескольких подозреваемых в незаконном обороте взрывчатки возле военного аэродрома Фэрфорд.

    Весной на эту базу прибыл американский стратегический бомбардировщик B-1.

    Министерство обороны Британии подтверждало использование местной инфраструктуры для проведения специальных оборонительных операций против Ирана.

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    27 сентября 2026, 23:08 • Новости дня
    Аракчи: Иран готов воевать и договариваться с США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран готов к любому развитию событий в отношениях с Вашингтоном, включая новый военный конфликт, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

    «Мы полностью готовы, если начнется новый виток агрессии. Мы выстоим любую агрессию, даже если это будет война судного дня. В то же время мы готовы и к дипломатическим переговорам. Выбор за президентом Трампом», – сказал министр в интервью телеканалу NBC, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что вероятное возобновление американской агрессии не принесет Вашингтону никаких результатов. По его словам, новый военный конфликт станет таким же безрезультатным, как и предыдущие попытки давления.

    Тегеран согласен на дипломатическое разрешение ситуации исключительно при условии принятия Вашингтоном иранского плана из семи пунктов.

    Напомним, Иран передал США семидневный план открытия пролива.

    Президент США Дональд Трамп отверг план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    До этого американские спецпосланники провели встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для обсуждения сделки.

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    28 сентября 2026, 15:39 • Новости дня
    Израильский суд освободил похищенную журналистку иранского телеканала

    Press TV: Израильский суд освободил похищенную журналистку телеканала

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журналистка иранского телеканала Press TV Накка Хамед вышла на свободу после почти двухнедельного заключения в израильской тюрьме Дамон.

    Сотрудница иранского телевидения была освобождена из-под стражи спустя почти две недели после задержания, передает ТАСС со ссылкой на сообщение телеканала Press TV.

    После ареста репортера удерживали в тюрьме без предъявления официальных обвинений. За это время женщина подверглась жестким допросам, касающимся ее профессиональной деятельности.

    Об исчезновении Накки Хамед стало известно 15 сентября. Израильские силовики захватили ее на блокпосту около Вифлеема. До этого журналистка неоднократно сталкивалась с давлением и получала ранения во время освещения событий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца иранский телеканал Press TV обвинил военных Израиля в похищении журналистки.

    В прошлом месяце израильские солдаты напали на сотрудницу иранского телевидения.

    В прошлом году израильские войска захватили иранского репортера в секторе Газа.

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    29 сентября 2026, 04:23 • Новости дня
    Аракчи вслед за Трампом категорически отверг данные СМИ об уступках

    Аракчи категорически отверг данные СМИ об уступках США

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в Нью-Йорке, что в понедельник встретился и снова поговорил с катарскими посредниками, обсудив с ними идеи, которые они представят американской стороне, но никаких уступок со стороны Тегерана в них не было.

    «Это абсолютно не соответствует действительности, я категорически это отрицаю. Кстати, в последние несколько часов мы наблюдаем пропагандистскую кампанию в различных СМИ, в которой выдвигаются обвинения и приписываются действия Ирана. Я категорически подтверждаю, что позиция Ирана не изменилась. Наши условия для открытия Ормузского пролива ясны», приводит его слова телеканал Al Hadah.

    Арагчи перед иранскими журналистами в понедельник рассказал о своей последней встрече с катарским посредником и одной из целей своего визита в Нью-Йорк он назвал информирование мира о ситуации в стране на поле боя, в частности, в отношении Ормузского пролива.

    «Наша миссия заключалась в том, чтобы проинформировать американскую сторону об этих условиях, а также сообщить всем другим странам и международному сообществу, что у Ирана есть план в этом отношении. Его условия справедливы и вполне логичны, и если американцы заявляют, что стремятся к соглашению или мирному решению, мы представили это решение», – сказал он.

    Ранее Трамп гневно отчитал портал Axios за фейк о предложениях Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его. Министр Аракчи заявил, что Иран готов и воевать и договариваться с США.

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    28 сентября 2026, 16:58 • Новости дня
    Иран отверг обвинения в причастности к инциденту у базы ВВС США в Британии

    Посольство Ирана отвергло обвинения в инциденте возле базы ВВС США в Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Ирана в Лондоне отвергло публикации британских СМИ о якобы причастности Тегерана к задержанию пяти подозреваемых возле используемой США авиабазы Фэрфорд.

    Посольство Ирана в Лондоне решительно осудило спекуляции некоторых британских представителей и СМИ о связи страны с инцидентом у авиабазы Фэрфорд, передает ТАСС. В заявлении дипмиссии подчеркивается, что подобные сфабрикованные предположения распространяются исключительно с целью разжечь антииранскую пропаганду в Британии.

    Диппредставительство также не исключило принятия соответствующих правовых мер для защиты прав и интересов государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном. Задержанные у авиабазы Фэрфорд оказались британцами.

    В воскресенье возле используемой США авиабазы ввели режим ЧС.

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    28 сентября 2026, 22:35 • Новости дня
    Axios: Трамп предложил Ирану экономические льготы за уступки по ядерному вопросу

    Axios: Трамп предложил Ирану экономические льготы

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп готов ослабить санкции в отношении Ирана и разблокировать замороженные иранские средства в обмен на конкретные шаги Ирана в отношении ядерной программы.

    Заявление США в адрес Ирана прозвучало на фоне того, что на этой неделе катарские и пакистанские посредники вновь пытаются заключить соглашение между двумя враждующими странами. На данный момент позиции сторон по ключевым вопросам сильно расходятся, пишет портал Axios.

    Иран хочет, чтобы переговоры были сосредоточены на Ормузском проливе и морской блокаде США, в то время как администрация Трампа требует от Ирана пойти на уступки в ядерной сфере.

    Однако это предложение дает право надеяться на дипломатический прорыв после того, как Трамп отверг предложение семидневного плана Ирана.

    Ожидается, что катарские посредники встретятся с представителями администрации Трампа в понедельник или во вторник, чтобы попытаться добиться прорыва. Американский чиновник, осведомленный о непрямых переговорах, назвал их «позитивными и конструктивными» и заявил, что Иран «проявил гибкость в ядерных вопросах».

    Но он также отметил, что нерешенных вопросов все еще много, и подчеркнул, что сделка не состоится, «пока не будут урегулированы ядерные вопросы».

    «Стороны по-прежнему расходятся во мнениях относительно сроков выполнения обязательств и того, кто какие шаги предпримет первым», – сказал чиновник.

    Напомним, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр Аракчи заявил, что Иран готов воевать и договариваться с США. В понедельник иранская крылатая ракета ударила по кораблю ВМС США в Ормузском проливе.

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    29 сентября 2026, 01:38 • Новости дня
    Трамп гневно отчитал Axios за фейк о предложениях Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп опроверг информацию портала Axios о предложениях Ирану и назвал сведения в статье очередным фейком СМИ, помешанных на нем.

    «Axios только что опубликовал статью о том, что Трамп предложил Ирану смягчение санкций и разморозку средств. Это неправда. Я ничего им не предлагал! Статья Axios, как и большинства других, является мистификацией, используемой только для удовлетворения их синдрома помешательства на Трампе. Они должны отозвать эту фальшивую статью! Немедленно!» – написал Трамп в соцсети Truth.

    Напомним, ранее Axios сообщил, что Трамп якобы предложил Ирану экономические льготы за уступки по ядерному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его. Министр Аракчи заявил, что Иран готов воевать и договариваться с США.

    В понедельник иранская крылатая ракета ударила по кораблю ВМС США в Ормузском проливе.

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