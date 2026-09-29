Суд запретил фанатам «Спартака» посещать матчи за пронос гранаты на стадион

Суд в Москве отстранил 13 фанатов «Спартака» от матчей за пронос гранаты

Tекст: Мария Иванова

Болельщикам назначены штрафы в размере 3 тыс. рублей и запрет на посещение официальных матчей на срок от шести месяцев до одного года. Нарушителей привлекли к ответственности по статье о нарушении правил поведения зрителей на соревнованиях, передает ТАСС.

Инциденты произошли 5 и 9 августа на стадионе «Лукойл-Арена». Суд установил, что фанаты находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, прятали лица под черными масками и пронесли на трибуны страйкбольную гранату.

В эти дни «Спартак» проводил домашние встречи. В матче Кубка России московская команда обыграла «Оренбург», а в рамках Российской премьер-лиги уступила «Краснодару».

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года фанаты красно-белых избили болельщика ЦСКА после победы своей команды.

Летом прошлого года кдк РФС назначил дату рассмотрения жалоб на выкрики поклонников «Спартака».