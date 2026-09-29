Румыния нацелилась на переход к евро к 2035 году

Tекст: Мария Иванова

Румыния рассчитывает вступить в еврозону в течение следующего десятилетия, не позднее 2035 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов страны Александру Назаре на финансовом семинаре в Бухаресте, пишет РИА «Новости».

По его словам, для достижения этой цели Бухаресту необходимо завершить процедуру чрезмерного дефицита ЕС к 2030 году. После этого стране понадобится еще несколько лет на подготовку к переходу на единую европейскую валюту.

Назаре подчеркнул, что власти не могут прерывать процесс бюджетной консолидации. Министр отметил, что Румыния прошла лишь половину пути по снижению дефицита с 9% до требуемых Евросоюзом 3% ВВП.

С 2020 года страна находится под процедурой чрезмерного дефицита ЕС. В 2024 году бюджетный дефицит Румынии составлял 9,3% ВВП, а в 2025 году он снизился до 7,9%. Потребность государства в заимствованиях на этот год оценивается примерно в 55,6 млрд долларов.

Напомним, 1 августа президент Румынии заявлял о подготовке страны к переходу на евро.