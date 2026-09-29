Песков назвал голословными обвинения Эстонии в поджоге таллинского завода

Кремль опроверг причастность российских спецслужб к поджогу завода в Эстонии

Tекст: Мария Иванова

Представитель Кремля подчеркнул, что подобные утверждения абсолютно не отражают реальность и не содержат никакой аргументации, поэтому Москва не может относиться к ним серьезно, передает РИА «Новости».

Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что возгорание здания оборонной компании Milrem Robotics в Таллине якобы было диверсией, совершенной по заказу российских спецслужб.

По информации эстонской телерадиокомпании ERR, инцидент произошел в августе.

Компания Milrem Robotics занимается поставками беспилотных наземных машин THeMIS на Украину. В сентябре Латвия передала Эстонии троих подозреваемых по этому делу, они взяты под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце полиция Словакии предотвратила поджог завода по производству беспилотников.

Летом официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слухи о якобы причастности россиянина к поджогу дома британского политика дебютом шизофрении. В прошлом году Кремль отверг обвинения в причастности России к этому инциденту.