Госдуму девятого созыва сформировали в полном составе

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев сообщил об окончательном формировании Государственной думы нового созыва, передает РИА «Новости».
Накануне Центризбирком зарегистрировал депутатов, избранных по федеральному избирательному округу.
«Дума сформирована в полном составе, вакантных мандатов не осталось», – сказал Николай Булаев.
Голосование проходило в России с 18 по 20 сентября. В новый состав вошли представители пяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Кроме того, мандаты получили представитель партии «Родина» и четыре кандидата-самовыдвиженца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия России утвердила регистрацию депутатов Государственной думы девятого созыва по федеральному округу.
Партия «Единая Россия» по итогам выборов получила парламентское большинство из 349 мандатов.
Президент России Владимир Путин назвал прошедшую избирательную кампанию масштабной и значимой.