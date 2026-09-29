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    29 сентября 2026, 12:23 • Новости дня

    Госдуму девятого созыва сформировали в полном составе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Государственной думе девятого созыва распределили все депутатские мандаты по итогам прошедших выборов.

    Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев сообщил об окончательном формировании Государственной думы нового созыва, передает РИА «Новости».

    Накануне Центризбирком зарегистрировал депутатов, избранных по федеральному избирательному округу.

    «Дума сформирована в полном составе, вакантных мандатов не осталось», – сказал Николай Булаев.

    Голосование проходило в России с 18 по 20 сентября. В новый состав вошли представители пяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Кроме того, мандаты получили представитель партии «Родина» и четыре кандидата-самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия России утвердила регистрацию депутатов Государственной думы девятого созыва по федеральному округу.

    Партия «Единая Россия» по итогам выборов получила парламентское большинство из 349 мандатов.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшую избирательную кампанию масштабной и значимой.

    28 сентября 2026, 22:21 • Новости дня
    Путин на встрече с руководством партий поинтересовался самочувствием Миронова

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин узнал о здоровье лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который ранее получил травму в ходе поездки в Алтайский край.

    Путин поинтересовался самочувствием лидера справороссов на встрече с руководством политических партий в Кремле. Партию на мероприятии представлял первый заместитель председателя Александр Бабаков, передает ТАСС.

    «Сергей Михайлович-то как себя чувствует?» – спросил Владимир Путин после выступления представителя партии.

    Бабаков сообщил, что политик проводил заседания президиума и фракции в видеорежиме, а также передал президенту привет.

    На что Путин отреагировал: «Привет ему тоже передавайте».

    Ранее Сергей Миронов получил травму во время поездки в Алтайский край. Участие в предвыборных мероприятиях было временно поручено Александру Бабакову, который отметил, что состояние политика остается адекватным и он активно участвует в партийной жизни.

    Ранее Сергей Миронов по итогам внутрипартийного обсуждения возглавил парламентскую фракцию «Справедливой России».

    «Справедливая Россия» смогла провести в парламент 17 своих кандидатов, из них 13 – федеральный округ, четыре – одномандатники.

    Александр Бабаков подтвердил активное участие травмированного политика в жизни объединения.

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    29 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Зюганов возглавил фракцию КПРФ в Госдуме
    Зюганов возглавил фракцию КПРФ в Госдуме
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Геннадий Зюганов единогласно избран руководителем фракции КПРФ в Государственной думе нового созыва, сообщил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин.

    Первый зампред ЦК партии Юрий Афонин заявил, что лидер ЦК КПРФ Геннадий Зюганов вновь стал руководителем партийной фракции в Государственной думе нового созыва. Решение об избрании было принято депутатами единогласно, передает ТАСС.

    Первым заместителем руководителя фракции коммунистов избран Николай Коломейцев. На пост первого вице-спикера Госдумы представители КПРФ выдвинули кандидатуру Ивана Мельникова. По словам Афонина, за эти кадровые решения члены фракции также проголосовали единогласно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Леонид Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме.

    Сергей Миронов официально утвержден на пост руководителя парламентской фракции партии «Справедливая Россия» в Госдуме.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    28 сентября 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
    Путин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Выборы в Государственную думу стали масштабной и очень значимой для России кампанией, а парламентские партии внесли вклад в укрепление суверенитета и общественной стабильности, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с руководством партий, прошедших в парламент девятого созыва.

    «Подведены официальные итоги избирательной кампании, масштабной и очень значимой для нашей страны. Поздравляю вас и ваших сторонников с успехом, с достигнутыми результатами!» – сказал глава государства, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    По словам президента, все парламентские партии подтвердили свой статус и содействовали укреплению политической системы страны. Саму предвыборную кампанию президент оценил как достойную, содержательную и конструктивную, отметив зрелость отечественной политической культуры.

    Говоря о предстоящей работе, Путин призвал политические силы действовать сообща.

    «Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти, в федеральном парламенте, подчеркну, хочу это особо отметить, работой совместной и командной», – подчеркнул президент.

    Отдельно он отметил четкую организацию выборов и профессионализм избирательных комиссий. Их сотрудники выполняли обязанности честно и беспристрастно, а в приграничных регионах, Донбассе и Новороссии проявили смелость, мужество и героизм, работая в практически боевых условиях.

    «К сожалению, мы с вами это знаем, не обошлось и без потерь. Разумеется, все эти случаи будут оцениваться соответствующим образом, будут люди представлены к государственным наградам, но некоторые, к сожалению, посмертно. Государство должно сделать все для того, чтобы оказать помощь семьям наших погибших товарищей», – заявил Путин.

    Президент также обратил внимание на доступность способов участия в выборах.

    «Сама процедура голосования была максимально удобной для граждан, имею в виду и трёхдневный формат, и широкую доступность электронных сервисов», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму.

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    28 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин: Прошедшие выборы были организованы на самом высоком уровне
    Путин: Прошедшие выборы были организованы на самом высоком уровне
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за работу по проведению выборов на самом высоком уровне вопреки создаваемым из-за рубежа сложностям.

    Глава государства подчеркнул, что колоссальная работа комиссий всех уровней была сопряжена с преодолением трудностей, искусственно создаваемых из-за рубежа, передает РИА «Новости».

    «Элла Александровна, хочу поблагодарить Вас и всех сотрудников избирательных комиссий всех уровней за эту чрезвычайно важную, нужную для страны работу, которая прошла на самом высоком уровне, прежде всего организационном. И особенно важно то, что выборы были организованы и в правовом смысле на самом высоком уровне», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с лидерами политических партий.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил российского коллегу с успешным проведением выборов в Госдуму.

    В пятницу Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам страны.

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    28 сентября 2026, 22:31 • Новости дня
    Путин поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы
    Путин поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Государственной думы девятого созыва.

    Путин озвучил свою позицию на встрече с лидерами политических партий, прошедших в нижнюю палату парламента по итогам выборов, передает ТАСС.

    «Я со своей стороны полностью поддерживаю идею выдвижения Володина Вячеслава Викторовича на должность председателя Государственной думы следующего созыва», – подчеркнул Владимир Путин.

    Президент добавил, что в период работы Думы восьмого созыва Вячеслав Володин грамотно организовал деятельность парламентариев. Это позволило создать в палате деловую и принципиальную рабочую атмосферу.

    На прошедших парламентских выборах действующий спикер одержал победу по одномандатному округу в Саратовской области с результатом 82,84% голосов.

    Ранее «Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил поддержку этой кандидатуры высокой результативностью работы Госдумы.

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    28 сентября 2026, 19:50 • Новости дня
    Путин: Прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой заявил, что выборы в Госдуму подтвердили легитимность всех органов власти в России.

    Прошедшие 18-20 сентября выборы в Госдуму подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти, передает ТАСС слова главы государства.

    «Выборы были организованы и в правовом смысле на самом высоком уровне. Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов Российской Федерации, и прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в Российской Федерации, что в современных условиях особенно важно», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Элла Памфилова сообщила о присутствии на выборах наблюдателей из 22 стран Европы.

    В понедельник глава Центризбиркома назвала бойцов на передовой самыми активными участниками голосования. Она поблагодарила президента за безопасные выборы в экстремальных условиях.

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    29 сентября 2026, 09:15 • Новости дня
    Песков: Путин отдельно поговорил с каждым главой парламентской партии
    Песков: Путин отдельно поговорил с каждым главой парламентской партии
    @ Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин провел индивидуальные переговоры с руководителями каждой парламентской партии после совместной встречи в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин провел индивидуальные беседы с руководителями всех парламентских партий после недавней встречи в Кремле, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось по итогам прошедших выборов в Государственную думу.

    В коллективной встрече участвовали председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Также присутствовали первый заместитель председателя «Справедливой России» Александр Бабаков и зампредседателя партии «Новые люди» Владислав Даванков.

    «Он по отдельности переговорил с каждым из участников», – отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами прошедших в Госдуму девятого созыва политических партий.

    Путин выразил благодарность гражданам за активное участие в голосовании.

    Путин также отметил особую роль «Единой России» в укреплении государства.

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    28 сентября 2026, 19:39 • Новости дня
    Памфилова назвала бойцов на передовой самыми активными участниками выборов

    Памфилова: Бойцы на передовой стали самыми активными участниками выборов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие на линии соприкосновения стали самыми активными участниками выборов в Госдуму, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    «Я хочу сказать, отметить, что вообще военнослужащие, особенно те, кто находился на линии боевого соприкосновения, оказались самые, я бы сказала, самые активные участники избирательного процесса, и как кандидаты, и как избиратели, и как члены наших комиссий. Это потому, что они знают, за что воюют. Им далеко не все равно. Они понимают, что у них на малой родине, какое будет качество власти», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».

    «Это дорогого стоит, и мы тоже постарались, даже на линии боевого соприкосновения, там, где зона активных военных действий, тоже обеспечить возможность проголосовать тем, кто хотел», – добавила глава ЦИК.

    По ее словам, временные избирательные комиссии также создавались из самих военнослужащих. А голосование проводилось так, чтобы оно не стало дополнительным фактором опасности для бойцов, пояснила Памфилова.

    Голосование на выборах в Госдуму девятого созыва проходило с 18 по 20 сентября. По его итогам в парламент прошли представители партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также кандидат от партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Элла Памфилова заявила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

    В среду Владимир Путин назвал прошедшие выборы голосованием за бойцов спецоперации.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Эллой Памфиловой для подведения итогов выборов.

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    28 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Путин согласился проверить результаты выборов КПРФ в некоторых регионах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пообещал детально рассмотреть результаты голосования за партию КПРФ в некоторых российских регионах после обращения председателя Геннадия Зюганова.

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций в Кремле выслушал замечания главы коммунистов Геннадия Зюганова, передает ТАСС. Лидер партии выразил сомнения в достоверности показателей КПРФ в ряде регионов.

    «Что касается проверки результатов выборов в отдельных субъектах, то я согласен, надо все проверить. Правда, как вот мне сейчас председатель Центральной избирательной комиссии доложила, официальных протестов со стороны КПРФ не было», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства добавил, что при наличии озабоченностей ситуацию необходимо внимательно изучить. Для этого может быть создана специальная комиссия или задействованы другие доступные инструменты.

    По результатам выборов в Госдуму КПРФ досталось 37 депутатских кресел, из них 32 по федеральному округу и пять по одномандатным.

    В понедельник глава государства провел беседу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

    Путин заявил, что прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России.

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    28 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководством политических партий выразил благодарность десяткам миллионов граждан за активное участие в прошедших выборах депутатов Государственной думы.

    Путин в понедельник провел встречу с руководством политических партий, прошедших в нижнюю палату парламента по итогам выборов, передает РИА «Новости». На ней обсуждались результаты голосования и дальнейшая работа депутатов.

    «Конечно, еще раз хочу поблагодарить десятки миллионов избирателей, граждан нашей страны. Такое их активное участие в голосовании, такая высокая явка обеспечили бесспорную, безусловную легитимность выборов», – отметил президент.

    Путин добавил, что наблюдал по телевизору очереди на избирательных участках. «Когда посмотрел на экранах телевизоров очереди на избирательных участках, то еще раз убедился в том, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные, все прекрасно понимают, что происходит вокруг России. И стало понятно, что запугать таких людей не удастся», – сказал глава государства в ходе встречи.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.

    Путин на встрече с Памфиловой подтвердил легитимность всех органов власти. Он поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за работу по проведению выборов на самом высоком уровне вопреки создаваемым из-за рубежа сложностям.

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    28 сентября 2026, 22:55 • Новости дня
    Путин заявил об особой роли «Единой России» в укреплении государства

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских партий отметил особую роль «Единой России» в укреплении государства и принятии сложных решений.

    Владимир Путин встретился в Кремле с руководителями политических партий, прошедших в Государственную думу по итогам недавних выборов, передает ТАСС.

    «Единая Россия» играет особую роль в укреплении государства в целом и сейчас, никогда не отличалась популизмом, принимала иногда сложные, но необходимые для стабильного развития страны, для экономики, социальной сферы решения», – подчеркнул Владимир Путин после выступления председателя партии Дмитрия Медведева.

    Президент выразил надежду, что политическое объединение продолжит такую же работу и в следующем составе нижней палаты парламента. Выборы в Госдуму девятого созыва состоялись в России с 18 по 20 сентября. По их результатам в парламент прошли представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один кандидат от «Родины» и четыре самовыдвиженца.

    Ранее Путин назвал прошедшую избирательную кампанию масштабной и значимой.

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообещал оказать всестороннюю поддержку избранным в Госдуму ветеранам СВО для их успешной адаптации к законотворческой деятельности.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги голосования, согласно которым парламентское большинство из 349 мест досталось представителям «Единой России».

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    28 сентября 2026, 22:41 • Новости дня
    Медведев: «Единая Россия» поможет ветеранам СВО освоиться в работе в Госдуме

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообещал оказать всестороннюю поддержку избранным в Госдуму ветеранам СВО для их успешной адаптации к законотворческой деятельности.

    Медведев заявил, что «Единая Россия» будет оказывать максимальную поддержку избранным депутатами Госдумы ветеранам специальной военной операции, передает ТАСС.

    «Партия, безусловно, обязана помочь им освоиться в новой роли, в роли законодателей, при том, что они все герои, все люди исключительно добросовестные», – подчеркнул Дмитрий Медведев. Он добавил, что эта работа является непривычной для бывших военных, поэтому им обеспечат необходимое сопровождение.

    Политик уточнил, что по итогам прошедших выборов мандаты в регионах и муниципалитетах получили 665 участников спецоперации. 50 из них вошли в состав партийной фракции в Государственной думе. Всего же объединение в новом созыве представят 349 депутатов.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги голосования, согласно которым парламентское большинство из 349 мест досталось представителям «Единой России».

    Памфилова заявила, что в Госдуму девятого созыва избраны 46 участников или ветеранов СВО.

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    28 сентября 2026, 23:02 • Новости дня
    Медведев: Избранные депутаты Госдумы начнут работу над бюджетом прямо с колес

    Tекст: Вера Басилая

    Избранные депутаты Государственной думы немедленно приступят к работе над проектом федерального бюджета, который станет главным документом осенней сессии, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что новые парламентарии приступят к работе над проектом федерального бюджета без промедлений, передает РИА «Новости». Выступая на встрече с президентом России Владимиром Путиным, он подчеркнул приоритетность этого документа для фракции в осеннюю сессию.

    «Это приоритет для думской фракции «Единой России» в работе над главным законопроектом осенней сессии – над федеральным бюджетом. Насколько я понимаю, коллеги, избранные депутатами, прямо с колес, что называется, приступив к своей работе, будут уже заниматься вопросом бюджета. Это очень важно. Не понаслышке знаю, насколько это сложный процесс», – сказал Дмитрий Медведев.

    Зампред Совбеза также напомнил о поручении главы государства вывести новые регионы на общероссийский уровень жизни к 2030 году. По его оценке, эта задача является сложной, но выполнимой.

    Кроме того, политик отметил необходимость для каждого члена партии отрабатывать полученный на выборах кредит доверия. Он добавил, что представители «Единой России» обязаны приложить все усилия для достижения победы страны.

    Напомним, партия «Единая Россия» сформировала план работы до 2031 года на основе 3 млн обращений граждан.

    Ранее Владимир Путин назвал прошедшую избирательную кампанию масштабной и значимой.

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообещал оказать всестороннюю поддержку избранным в Госдуму ветеранам СВО для их успешной адаптации к законотворческой деятельности.

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    28 сентября 2026, 19:35 • Новости дня
    Памфилова поблагодарила Путина за обеспечение безопасности при проведении выборов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным выразила благодарность за своевременные решения, позволившие безопасно провести выборы даже в экстремальных условиях.

    На встрече с главой государства Памфилова  отметила совместную работу ЦИК с Министерством обороны, Росгвардией, ФСБ, МВД, МЧС и другими ведомствами., передает РИА «Новости».

    «Вами вовремя был принят целый ряд решений и даны соответствующие указания, что позволило нам совместно с Минобороны, Росгвардией, ФСБ, МВД, МЧС, другими ведомствами организовать даже в этих экстремальных условиях максимально возможное, чтобы голосование проходило в безопасных условиях. Это очень важно, огромное спасибо», – сказала глава ЦИК.

    Выборы в Госдуму девятого созыва проходили в России с 18 по 20 сентября. По их итогам в парламент прошли представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Справедливой России», а также представитель «Родины» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин отметил организацию прошедших выборов на самом высоком уровне.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил Путина с успешным проведением голосования в Госдуму.

    В пятницу Путин сообщил о желании Киева возобновить переговоры перед выборами.

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    28 сентября 2026, 19:25 • Новости дня
    Путин встретился с главой ЦИК Памфиловой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.

    Встреча состоялась в понедельник, передает РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что темой беседы станут прошедшая избирательная кампания и результаты выборов.

    Предыдущая встреча президента с председателем ЦИК прошла в начале августа. Тогда обсуждалась подготовка к единому дню голосования с акцентом на вопросы безопасности.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. В единый день голосования распределялось 20,7 тыс. мандатов. Путин называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Памфилова заявила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

    На прошлой неделе Песков анонсировал встречу Путина с Памфиловой для подведения итогов выборов.

    В прошлом месяце глава ЦИК сообщила Путину о резком омоложении кандидатов на выборах.

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