Действовавшие в Крыму и на Кубани украинские агенты получили сроки за госизмену

ФСБ: Действовавшие в Крыму и на Кубани агенты ГУР Украины получили сроки до 17 лет

Tекст: Мария Иванова

Осужденные получили 12, 16 и 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, уроженец Крыма 1991 года рождения во время визита в Польшу был завербован сотрудником украинской военной разведки. По заданию куратора он привлек к сотрудничеству двух жителей полуострова – мужчин 1991 и 1968 годов рождения.

Их признали виновными в госизмене в составе группы лиц по предварительному сговору.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ФСБ сообщила, что агенты ГУР Украины передали снимки тульских объектов через Грузию.

В июне был ликвидирован пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Украины.