Опубликовано видео смертельного массового ДТП в Красноярске

В интернете опубликовали видеозапись с места страшной аварии в Красноярске, в результате которой погибли три человека, передает канал 360.ru.
На кадрах видно, что поврежденные автомобили находятся на значительном удалении друг от друга и раскиданы по разным сторонам проезжей части.
По словам очевидицы аварии Татьяны, трагедия случилась около 9:00 по местному времени. «Там настолько жесткое было столкновение, что части машин просто разбросало по большому периметру», – рассказала она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром на улице Дубровинского один из водителей выехал на встречную полосу.
Позже полиция сообщила об увеличении числа пострадавших в этой аварии до трех человек.
В феврале жертвами другого ДТП с автобусом в Красноярском крае стали шесть человек.