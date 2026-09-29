Опубликовано видео смертельного массового ДТП в Красноярске

Tекст: Ольга Иванова

В интернете опубликовали видеозапись с места страшной аварии в Красноярске, в результате которой погибли три человека, передает канал 360.ru.

На кадрах видно, что поврежденные автомобили находятся на значительном удалении друг от друга и раскиданы по разным сторонам проезжей части.

По словам очевидицы аварии Татьяны, трагедия случилась около 9:00 по местному времени. «Там настолько жесткое было столкновение, что части машин просто разбросало по большому периметру», – рассказала она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром на улице Дубровинского один из водителей выехал на встречную полосу.

Позже полиция сообщила об увеличении числа пострадавших в этой аварии до трех человек.

В феврале жертвами другого ДТП с автобусом в Красноярском крае стали шесть человек.