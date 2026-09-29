Техас объявил режим ЧС из-за высоких цен на топливо

Губернатор Техаса ввел режим ЧС для борьбы с высокими ценами на топливо

Tекст: Игорь Иножарский

Глава региона распорядился расширить использование так называемого окрашенного дизеля, который обычно применяется только для сельскохозяйственной и строительной техники и не облагается налогами. Кроме того, увеличен допустимый вес для некоторых грузовиков и приостановлено действие ряда федеральных экологических правил, пишет The Washington Post.

По словам Эбботта, сельское хозяйство и грузоперевозки штата зависят от дизельного топлива, а рекордные цены ставят под угрозу обе отрасли и повышают расходы семей. Принятые меры должны сократить затраты фермеров, перевозчиков и потребителей. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость дизеля в регионе достигла 5,86 доллара за галлон.

При этом распоряжение губернатора не отменяет базовый топливный налог в размере 20 центов за галлон, приостановки которого требовали представители Демократической партии. Издание отмечает, что Эбботт ведет напряженную предвыборную кампанию против демократки Джины Инохосы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье британские СМИ описали последствия возможного запрета экспорта дизельного топлива из США. В четверг стало известно, что снижение поставок из России взвинтило цены на топливо в странах Европы. В среду американская пресса сообщила о планах Вашингтона ввести 90-дневный запрет на экспорт дизеля.