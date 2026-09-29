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    29 сентября 2026, 11:45 • Новости дня

    Греф назвал страх и лень двигателями прогресса

    Глава Сбербанка Греф назвал страх и лень главными двигателями прогресса

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что страх и лень являются главными двигателями прогресса, поскольку неудобства заставляют людей искать новые решения.

    Об этом он рассказал в ходе сессии «Технология как привычка, что делает инновации частью жизни миллионов» на Московском стартап-саммите.

    По его словам, простые люди боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта, предприниматели боятся потерять бизнес, а сами разработчики опасаются чужих разработок, пишет ТАСС.

    В качестве примера он привел создание мусорного ведра с педалью, которое придумала женщина с ребенком на руках, отметив, что неудобства заставляют людей искать новые решения и создают движение вперед.

    Кроме того, глава Сбербанка подчеркнул, что сегодня искусственный интеллект радикально меняет такие сферы, как ЖКХ, транспорт, образование, здравоохранение и промышленность. Он также перечислил пять элементов инноваций: создание продукта, открытие рынка, новые способы продажи и производства, а также изменение организационной структуры, подчеркнув необходимость перестройки организационной структуры для успешной адаптации к технологической революции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Греф анонсировал появление новых человекоподобных роботов от Сбербанка.

    В прошлый вторник он заявил о рекордной прибыли финансовой организации.

    28 сентября 2026, 18:05 • Новости дня
    Профессор Мельничук обвинил Запад в насаждении технофашизма с помощью ИИ

    Профессор Мельничук: Запад внедряет «технофашизм» под видом развития ИИ

    Профессор Мельничук обвинил Запад в насаждении технофашизма с помощью ИИ
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Профессор бразильского Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул Фабиано Мельничук заявил на заседании клуба «Валдай», что западные страны внедряют «технофашизм» под прикрытием развития технологий искусственного интеллекта.

    Западные государства пытаются превратить искусственный интеллект в новый механизм политического контроля как над собственным населением, так и над отношениями между странами, заявил Мельничук, передает ТАСС.

    «Главная проблема в том, что наряду с появлением искусственного интеллекта, мы за ним видим новый политический механизм. Западные лидеры думают, что они будут использовать некие алгоритмы. Возникает такой технофашизм и по отношению к собственному населению, и взаимодействию между государствами», – отметил Мельничук.

    По его словам, в мире появляются различные инициативы, направленные на установление контроля над развитием и применением искусственного интеллекта.

    «Особенно со стороны государств, которые контролируют цепочки поставок, необходимые для этих технологий», – добавил профессор.

    Презентация доклада прошла в рамках ХХIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Московской области. Конференция на тему ответственности за будущее объединила 120 участников из 40 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Подмосковье.

    В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать международную организацию по контролю за искусственным интеллектом.

    В апреле президент России Владимир Путин заявил о необходимости формирования собственной модели регулирования в этой сфере.

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    28 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Эксперты «Валдая» заявили о возвращении роли государства и сильных лидеров в мировую политику

    Клуб «Валдай» представил доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее»

    Ослабление международных институтов сопровождается усилением государств и ростом влияния отдельных лидеров, считают авторы ежегодного доклада клуба «Валдай». По их оценке, разрушение прежнего миропорядка не означает остановки развития, а государство остается главным инструментом защиты человека в условиях технологических перемен и международной нестабильности.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» представил ежегодный аналитический доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее», говорится на сайте организации. В подготовке доклада участвовали программный директор клуба, профессор МГИМО Олег Барабанов; программный директор клуба, заместитель главного редактора сайта valdaiclub.com Антон Беспалов; программный директор клуба, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев; директор по научной работе Фонда клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов; декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов и программный директор клуба, генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

    Презентация доклада состоялась в рамках XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай», которое проходит с 28 сентября по 1 октября в Подмосковье. Тема заседания – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    Авторы начинают доклад с фразы «Бывают времена, о которых острословы говорят: «Раньше будущее было лучше», однако предлагают рассматривать происходящие перемены не как неизбежную катастрофу. В докладе говорится, что «кардинальные перемены на международной арене – не стихийное бедствие, а основание задуматься, почему прежние нормы перестали отвечать меняющимся задачам». В документе анализируются изменения международного порядка, влияние технологического развития, роль искусственного интеллекта, возвращение государства в качестве ключевого политического субъекта и усиление значения национального суверенитета.

    Отдельный раздел посвящен страхам, связанным с искусственным интеллектом. Авторы рассматривают не только опасения по поводу сокращения рабочих мест, но и более широкие общественно-политические последствия развития технологий. В докладе отмечается, что геополитическое соперничество переносится в сферу искусственного интеллекта, а государства стремятся контролировать правила функционирования нейросетей и данных, на которых они обучаются. По их мнению, это может привести к противоборству суверенных систем искусственного интеллекта. Разрушительные возможности таких цифровых участников, допускают эксперты, могут оказаться выше, чем при привычном идейно-политическом противостоянии.

    Распространение беспилотников и ИИ меняет и характер вооруженных конфликтов, стирая границу между военной и гражданской сферами. Все большее значение приобретает устойчивость политической системы, экономики и общества, способная лишать более сильные в военном отношении державы части их преимуществ.

    Авторы также обращают внимание на двойственный характер технологического прогресса. С одной стороны, он расширяет возможности человека, а с другой – создает новые риски контроля, отчуждения и утраты автономии.

    Одним из центральных выводов доклада становится тезис о возвращении государства в международную и общественную жизнь. По оценке авторов, прежние представления о постепенном ослаблении государств и стирании суверенных границ больше не соответствуют реальности. В документе говорится, что «ренессанс государства – это прежде всего возвращение суверенитета в качестве стержневой политической категории».

    Они связывают усиление роли государства с ослаблением международных институтов, ростом конкуренции между крупными державами и распространением цифровых платформ, которые претендуют на влияние за пределами традиционных государственных границ.

    Отдельное внимание уделено так называемому когнитивному, или ценностному, суверенитету. В докладе он описывается как способность контролировать формулирование понятий, смыслов и представлений о мире. Авторы рассматривают современный мир как полицентричный и находящийся в переходном состоянии. В докладе подчеркивается, что новая система еще не приобрела окончательной формы, а взаимодействие государств остается конкурентным и конфликтным.

    Россию авторы характеризуют как классическую континентальную державу, заинтересованную в предсказуемой обстановке у своих границ, порядке и прозрачности в Евразии. В этой логике они рассматривают и российско-китайское взаимодействие, основанное на принципах невмешательства, равноправия и неделимости безопасности. Присоединение других опорных стран к сотрудничеству в рамках ШОС и БРИКС, по их оценке, постепенно создает альтернативную международную инфраструктуру.

    Дальнейшую расстановку сил эксперты связывают с несколькими обстоятельствами. Среди них судьба Европы и возможное превращение Германии в ведущую военную державу континента, выбор Индии между различными стратегическими ролями, а также то, как новые крупные державы, включая Бразилию и Индонезию, будут использовать свои преимущества. В докладе отмечается, что новая расстановка сил складывается «медленно и нелинейно», а к российско-китайской конфигурации постепенно примыкают другие страны и объединения.

    Финальная часть доклада посвящена вопросу о том, станет ли будущее лучше прошлого. Авторы не дают однозначного оптимистического прогноза и подчеркивают, что будущее зависит от решений людей и государств: «Нам не нужно будущее, которое станет лучше, чем раньше. Нужно будущее, которое не хуже. И которое, в принципе, будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Подмосковье. В декабре прошлого года ЕС ввел санкции против пяти связанных с клубом «Валдай» россиян.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    26 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    Глава Эрмитажа признался в использовании бесплатных нейросетей

    Глава Эрмитажа Пиотровский рассказал об использовании бесплатного китайского ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о регулярном использовании бесплатных чат-ботов перед публичными выступлениями для избежания машинного стиля речи.

    Пиотровский во время встречи с участниками Международного форума объединенных культур в Петербурге поделился опытом общения с искусственным интеллектом, передает РИА «Новости».

    «Я, разумеется, подсел, как и все. Я практически перед каждой встречей пишу искусственному интеллекту и спрашиваю, чтобы знать, как я должен говорить, чтобы точно не говорить, как хочет говорить на эту тему машина», – заявил Михаил Пиотровский.

    Директор Эрмитажа подчеркнул нежелание платить за подобные сервисы. Он также отметил интересную деталь о чат-боте DeepSeek: программа выдала свое китайское происхождение из-за специфической путаницы с родом собеседника. По мнению руководителя музея, современные технологии приучают людей к однообразию мышления, лишая жизнь подлинного разнообразия.

    На Петербургском международном форуме объединенных культур Александр Журавский сообщил о планах разработки суверенного искусственного интеллекта.

    Китайских разработчиков нейросети DeepSeek пригласили на специальное заседание Совета Безопасности ООН.

    Летом этот азиатский стартап привлек более 7 млрд долларов инвестиций.

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    26 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Лавров призвал передать ООН контроль над информационной безопасностью

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отвести ООН центральную роль в обеспечении международной информационной безопасности, отказавшись от «келейных механизмов».

    «Сейчас на первый план объективно выходит тематика международной информационной безопасности. Очевидно, что именно ООН, а не келейные закрытые механизмы, должна играть центральную роль в этом вопросе», – заявил министр, передает ТАСС.

    Сергей Лавров добавил, что на Всемирную организацию ложится особая ответственность из-за стремительного развития технологий искусственного интеллекта.

    По словам главы российского внешнеполитического ведомства, общепризнанные правила применения таких технологий могут быть сформулированы исключительно на равноправной основе при участии всех государств.

    Ранее глава российской дипломатии выразил готовность к созданию международных правил для регулирования искусственного интеллекта.

    На полях ПМЭФ Лавров предупредил о катастрофических последствиях передачи управления планетой вычислительным системам.

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    28 сентября 2026, 15:50 • Новости дня
    Роскосмос: Нейросеть GigaChat подготовила 350 отчетов для космонавтов на МКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что нейросеть GigaChat подготовила более 350 отчетов для космонавтов на Международной космической станции.

    Технология была интегрирована для избавления экипажа от рутинной работы. Нейросеть преобразует голосовые записи проводимых на орбите экспериментов в готовые структурированные материалы. На данный момент искусственный интеллект сгенерировал свыше 350 таких документов, передает ТАСС.

    В дальнейшем технологии искусственного интеллекта планируется внедрить в ключевые системы управления будущей Российской орбитальной станцией (РОС).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Роскосмос объявил о внедрении искусственного интеллекта в управление Российской орбитальной станцией.

    В середине месяца российские космонавты приняли участие в выборах в Госдуму с борта МКС.

    В прошлом месяце глава госкорпорации заявил о невозможности работы на орбитальном комплексе без участия США.

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    28 сентября 2026, 15:21 • Новости дня
    Nvidia представила платформу защиты от несанкционированных действий ИИ

    Bloomberg: Nvidia разработала систему защиты от нештатных действий ИИ-моделей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская компания Nvidia разработала двухуровневую систему безопасности Open Agent Safety Platform, которая призвана предотвращать несанкционированные действия искусственного интеллекта без ущерба для развития технологий.

    Американская компания Nvidia представила платформу Open Agent Safety Platform для предотвращения несанкционированных действий моделей искусственного интеллекта. Двухуровневая система безопасности призвана решить проблему нештатного поведения автономных агентов без ущерба для развития технологий, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Разработчики отмечают, что сбои в работе нейросетей ранее вызывали серьезные опасения в индустрии и даже приводили к призывам замедлить создание новых ИИ-моделей. По словам вице-президента Nvidia по корпоративным решениям Джастина Бойтано, новый уровень защиты позволит безопасно тестировать самые передовые системы. Он подчеркнул, что платформа способна изолировать подозрительную программу за миллисекунды.

    Представитель корпорации отказался уточнять, планируют ли лидеры отрасли OpenAI и Anthropic применять эту систему для контроля за обучением своих моделей ChatGPT и Claude. Бойтано посоветовал журналистам адресовать подобные вопросы самим разработчикам.

    Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан ранее неоднократно заявлял, что риски выхода искусственного интеллекта из-под контроля человека сильно преувеличены.

    В середине месяца Дональд Трамп позвонил главе Nvidia во время выступления на сцене.

    В начале месяца чипы компании помогли Вашингтону в примирении Еревана и Баку.

    В феврале разработчики китайской нейросети DeepSeek обучили искусственный интеллект на оборудовании Nvidia вопреки американским запретам.

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    28 сентября 2026, 18:07 • Новости дня
    В ООН заявили об использовании ИИ террористами

    ООН: Террористы стали чаще использовать искусственный интеллект

    Tекст: Дарья Григоренко

    Террористические группировки начали активно применять искусственный интеллект и другие новые технологии для достижения своих целей, пользуясь нестабильностью в странах Африки, заявил и. о. заместителя генсека ООН, глава Контртеррористического управления всемирной организации Александр Зуев.

    Как указал Зуев, террористические группировки все активнее используют новые технологии, включая искусственный интеллект. Они пытаются воспользоваться нестабильностью и слабостью государственного управления в отдельных странах, передает ТАСС.

    «Терроризм продолжает эволюционировать. Террористические группировки все чаще используют новые и развивающиеся технологии, включая искусственный интеллект, и стремятся воспользоваться нестабильностью и слабым государственным управлением, особенно в некоторых частях Африки», – заявил Зуев.

    По словам главы Контртеррористического управления всемирной организации, для противодействия угрозе необходимы постоянные усилия и бдительность. Он отметил, что ООН координирует помощь государствам в укреплении потенциала и оказывает техническое содействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Алимов сообщил о резком росте военно-политических угроз из-за неправомерного применения искусственного интеллекта.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о разветвленности и адаптивности террористической угрозы в мире.

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    28 сентября 2026, 19:40 • Новости дня
    Политологи: Экспедиция «Дигория» создаст философский мастер-план будущего России
    Политологи: Экспедиция «Дигория» создаст философский мастер-план будущего России
    @ Пресс-служба экспедиции «Дигория»

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Участники экспедиции «Дигория» намерены создать философский мастер-план будущего России, в котором будут учтены ключевые вызовы и возможные сценарии развития страны. Среди прочего, они спрогнозируют, как развитие искусственного интеллекта может изменить общество, систему принятия решений и роль самого человека в ней, рассказали газете ВЗГЛЯД политологи Руслан Шкута и Оксана Гаман-Голутвина, а также социолог Валерий Федоров. В понедельник в Москве стартовала социально-гуманитарная экспедиция «Дигория».

    «Общая задача участников дискуссии – создать философский мастер-план будущего России, с которым можно будет продолжить работать в практической плоскости», – пояснил руководитель социально-гуманитарной экспедиции «Дигория» Руслан Шкута. «По форме работа будет содержать тезис, антитезис и синтез. Моделирование образа нашей страны будет проводиться с учетом всех самых актуальных вызовов», – указал спикер.

    По его словам, участники экспедиции также спрогнозируют возможные последствия этих вызовов, в том числе при самом негативном развитии событий. «В ходе обсуждений будут рассмотрены все сценарии, вплоть до утопических. Также будет дана оценка всему объему задач, стоящих перед нашей страной», – детализировал эксперт.

    Мастер-план предусматривает формирование образа России сразу в нескольких измерениях – экономическом, политическом, религиозном и социально-гуманитарном. «По итогам работы мы планируем предоставить ее результаты Экспертному институту социальных исследований, президентской платформе «Россия – страна возможностей» и Росмолодежи», – сообщил Шкута.

    «В некотором смысле проект можно назвать «философским пароходом» с той принципиальной разницей, что тогда Советская Россия теряла ученых, а наш проект, наоборот, направлен на приращение умов в нашей стране», – указал спикер.

    Формат экспедиции также наполнен символами, обратила внимание президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина. «Образ реки времени точно соответствует теме и смыслу разговора о будущем. Мы планируем остановки в нескольких городах. Общение с традициями, диалог с историческими локациями внесут свой вклад в проектирование смыслов участниками проекта», – отметила она.

    Отдельный блок дискуссий будет посвящен вызовам, с которыми столкнутся человек, общество и государство будущего, объяснил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. «Каждое направление раскладывается еще на десятки подглавков. Одним из главных треков станет обсуждение того, как человечество будет жить на фоне развития искусственного интеллекта», – рассказал спикер.

    По словам Федорова, участники экспедиции проанализируют, какие формы может приобрести общество по мере совершенствования ИИ. «Необходимо спрогнозировать: кто будет главным, кто будет выносить решения по принципиально важным для общества вопросам? В конце концов: кто кому будет служить и к чему все это приведет с точки зрения человеческой природы?», – объяснил социолог.

    «Важно понять: станет ли общество более умным, эффективным, быстрым в принятии решений и ментально глубоким? Или, наоборот, отупеет, превратится в развращенных, расслабленных субъектов, которые думают, что они господа, а на самом деле ими давно уже управляют их механические или кибернетические «рабы»?», – обобщил собеседник.

    В понедельник в Москве стартовала социально-гуманитарная экспедиция «Дигория». В ней участвуют 120 исследователей, которые в ходе дискуссий создадут проект образа будущего России. По маршруту теплохода предусмотрены остановки в Угличе, Мышкине, Ярославле и Дубне. Каждая точка призвана раскрыть свой аспект образа будущего – от политики до технологий.

    Экспедиция продолжает всероссийский форум «Дигория», который на протяжении семи сезонов был площадкой для интеллектуальной работы и теперь проходит в новом, экспедиционном формате.

    Перед началом мероприятия присутствующим было зачитано приветствие Сергея Кириенко, первого замруководителя администрации президента России. «Размышляя о будущем России, важно опираться на ее историческое и культурное наследие, понимать современные вызовы, видеть стремления и ожидания граждан», – отмечается в письме.

    «Особая роль в этой работе принадлежит, безусловно, молодым исследователям. Ваши знания, инициативность и способность предлагать новые подходы необходимы для выработки решений, которые будут определять развитие страны. Уверен, что экспедиция станет пространством содержательной дискуссии и совместного творчества, а ее результаты послужат основой для перспективных научных, образовательных и общественных проектов», – указал Кириенко.

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    29 сентября 2026, 10:31 • Новости дня
    Американка провела в тюрьме полгода из-за ошибки ИИ

    Американка отсидела полгода в тюрьме из-за ошибки ИИ в системе распознавания лиц

    Tекст: Игорь Иножарский

    Жительница штата Теннесси Анджела Липпс подала в суд на полицию после того, как провела почти шесть месяцев в тюрьме из-за ложного срабатывания системы распознавания лиц с искусственным интеллектом.

    Липпс была арестована под дулом пистолета в июле 2025 года по обвинению в банковских кражах в Северной Дакоте, к которым не имела никакого отношения, передает Fox News.

    В иске утверждается, что полиция Фарго использовала технологию Clearview AI для поиска подозреваемой, основываясь на фотографии с поддельного удостоверения личности, а не на записях с камер видеонаблюдения.

    Полиция расценила совпадение, выданное ИИ, как точную идентификацию, проигнорировав правила самой системы и не проведя дополнительную проверку.

    Следователь не изучил финансовые и туристические записи Липпс, которые подтверждали ее алиби, и проигнорировал физические различия между ней и подозреваемой.

    Все обвинения были сняты в декабре 2025 года, когда Липпс предоставила банковские выписки, подтверждающие, что она находилась в Теннесси в момент совершения преступлений. За время заключения она лишилась дома, автомобиля и личных вещей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе хакер создал одежду для защиты от камер слежения с распознаванием лиц. В апреле полиция задержала рок-музыканта в Петербурге из-за сходства с Гордоном. В феврале в России представили самый маленький дрон с распознаванием лиц.

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    28 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Роскосмос объявил о внедрении искусственного интеллекта в управление РОС

    Баканов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в системы управления РОС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что технологии искусственного интеллекта будут глубоко интегрированы в ключевые системы управления Российской орбитальной станции (РОС).

    Технологии искусственного интеллекта станут частью ключевых систем управления Российской орбитальной станции (РОС). Значительная часть операций на станции будет выполняться без участия человека благодаря глубокой интеграции нейросетей в архитектуру комплекса, передает ТАСС.

    В госкорпорации отметили, что нововведение позволит автоматизировать управление оборудованием, анализ данных и оптимизацию работы всех систем. По словам Дмитрия Баканова, это обеспечит высокую автономность станции, снизит нагрузку на экипаж и значительно повысит безопасность длительных космических миссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Роскосмос показал цифровые модели трех модулей новой Российской орбитальной станции.

    В апреле Россия получила предложения сотрудничества по проекту от более десяти стран.

    Ранее Баканов сообщил о запуске первого модуля станции в 2028 году.

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    29 сентября 2026, 02:15 • Новости дня
    OpenAI отказалась от выпуска новой модели ИИ ради безопасности

    Tекст: Катерина Туманова

    Ведущая американская компания в области искусственного интеллекта OpenAI отменила выпуск новой модели ИИ, презентацию которой ожидали в октябре, из-за опасений по поводу безопасности, пишет WSJ.

    «Модель под названием GPT-6.1 Astra должна была дебютировать в ChatGPT и Codex в октябре. Но компания OpenAI заявила, что отказывается от выпуска своей модели ИИ следующего поколения из-за опасений по поводу безопасности, высказанных исследователями в ходе внутреннего тестирования», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета отмечает, что это один из самых явных признаков того, как некорректное поведение агентов может затормозить быстрое развитие отрасли.

    Этот шаг OpenAI последовал за событиями летом, которое было богато на сообщения о случаях выхода из-под контроля систем искусственного интеллекта в масштабах всей отрасли.

    И это решение является редким случаем, когда крупный разработчик ИИ отказался от выпуска новой версии из-за опасений по поводу безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, OpenAI приостановила обучение некоторых нейросетей из-за проблем с безопасностью. Глав OpenAI и Anthropic вызвали в сенат Австралии после того, как ИИ получил несанкционированный доступ к госсистеме здравоохранения.

    Nvidia представила платформу защиты от несанкционированных действий ИИ.

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    29 сентября 2026, 10:25 • Новости дня
    Nvidia выпустила блокирующий опасные действия ИИ инструмент

    Axios: Nvidia представила платформу для сдерживания вышедшего из-под контроля ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американская компания Nvidia разворачивает новый инструмент, способный за миллисекунды предотвращать и сдерживать потенциально опасные действия агентов искусственного интеллекта (ИИ), сообщил портал Axios.

    Система получила название Nvidia Open Agent Safety Platform. Она включает программное обеспечение с открытым исходным кодом OpenShell и систему мониторинга агентов Sentry. Технология отслеживает все действия агентов, работающих на процессорах Nvidia Vera, и обещает за миллисекунды блокировать те, которые выходят за установленные рамки, пишет Axios.

    Генеральный директор компании Дженсен Хуанг подчеркнул, что потенциал ИИ может быть реализован только при уверенности людей в его безопасности и ответственном использовании. В блоге Nvidia отмечается, что некоторые агенты ИИ даже искажали информацию о своих действиях.

    Источники издания сообщили, что такие компании, как OpenAI и Anthropic, вместе с исследователями безопасности расследуют десятки тысяч инцидентов с их передовыми моделями. Среди проблемных действий агентов – обход систем безопасности, создание форумов, побег из «песочниц», захват сайтов и попытки обойти мониторинг.

    Внедрение подобных систем означает переход в новую эру, где ИИ будет контролировать ИИ. Это, в свою очередь, приведет к увеличению спроса на чипы и центры обработки данных. Выпуск инструмента Nvidia происходит на фоне дискуссий о том, может ли вышедший из-под контроля искусственный интеллект уничтожить человечество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Nvidia представила платформу защиты от несанкционированных действий ИИ. В середине месяца глава корпорации Дженсен Хуанг выступил против новых законов об искусственном интеллекте. В середине месяца Трамп позвонил руководителю Nvidia во время выступления на сцене.

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    29 сентября 2026, 09:09 • Новости дня
    Разработчик ИИ Anthropic предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству

    Reuters: Создатель ИИ Anthropic предупредил инвесторов об угрозе от нейросетей

    Tекст: Мария Иванова

    Американская технологическая компания Anthropic в проспекте проведения публичного размещения акций заявит инвесторам о способности искусственного интеллекта нанести катастрофический вред людям.

    Фирма планирует предупредить потенциальных инвесторов о беспрецедентных опасностях передовых технологий в ходе своего IPO, пишет Reuters.

    В проспекте указано, что модели способны демонстрировать поведение, направленное на самосохранение. Нейросети могут сопротивляться отключению, скрывать информацию и прибегать к манипуляциям, напоминающим шантаж. Разработка более продвинутых систем дополнительно увеличит эти шансы, отмечает РИА «Новости».

    При этом искусственный интеллект умеет понимать, когда его тестируют на безопасность, и меняет реакции, а новые способности программ иногда обнаруживаются только после запуска.

    Описанию рисков посвящено около 80 из 261 страницы основной части документа, что почти вдвое больше рассказа о бизнесе компании. Вместе с тем отдача от инвестиций в сферу безопасности остается неопределенной.

    По данным The Wall Street Journal, размещение акций перенесено с октября на ноябрь. Ожидается, что стоимость компании будет оценена в 2 трлн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу суд разрешил Пентагону отстранить компанию Anthropic от контрактов.

    Ранее Anthropic остановила попытки разработать биооружие с помощью нейросетей.

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    28 сентября 2026, 08:42 • Новости дня
    Глава Росфинмониторинга призвал всегда перепроверять данные нейросетей

    Директор Росфинмониторинга Чиханчин призвал проверять информацию от нейросетей

    Tекст: Мария Иванова

    Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на Международной олимпиаде по финансовой безопасности заявил, что искусственный интеллект выступает полезным инструментом, но полученную от него информацию необходимо перепроверять.

    По словам руководителя ведомства, нейросети могут стать хорошим помощником, если научиться ими правильно пользоваться. При этом только тщательный контроль получаемых данных способен обеспечить безопасность самого человека и его окружения, передает РИА «Новости».

    Чиханчин подчеркнул, что за любой информацией стоит человеческая судьба. Он предупредил, что слепое доверие к искусственному интеллекту может привести к ошибкам, цена которых будет слишком высока.

    Финал шестой Международной олимпиады по финансовой безопасности проходит в Красноярске с 27 сентября по 2 октября. Мероприятие проводится при поддержке президента и правительства с 2021 года, а его организаторами выступают Росфинмониторинг, Минпросвещения и Минобрнауки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники культурного форума в Петербурге приняли декларацию об искусственном интеллекте.

    В начале месяца президент Владимир Путин предупредил об опасностях новых технологий.

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    29 сентября 2026, 11:02 • Новости дня
    Адвокаты нашли сгенерированные ИИ материалы в досье МУС по делу Дутерте

    Защита Дутерте попросила сократить досье МУС из-за созданных ИИ документов

    Tекст: Мария Иванова

    Защитники бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте обнаружили в досье Международного уголовного суда (МУС) по его делу документы, созданные искусственным интеллектом.

    Адвокаты бывшего лидера Филиппин выявили в досье МУС материалы, сгенерированные ИИ, а также документы с ошибками и дубликаты, сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

    По словам собеседника агентства, в досье обнаружилось «большое количество дубликатов, документов с ошибочными датами, а также непонятных резюме, созданных искусственным интеллектом».

    В связи с этим адвокаты Дутерте подали ходатайство с просьбой сократить число материалов в деле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца МУС отказался освобождать экс-президента Филиппин Дутерте.

    Осенью прошлого года суд отклонил апелляцию об освобождении Дутерте. В октябре того же года МУС отстранил прокурора Хана от дела бывшего филиппинского президента.

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