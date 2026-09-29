Пентагон заключил контракт на производство ракет AMRAAM на 20,7 млрд долларов

Пентагон заключил с Raytheon контракт на производство ракет на 20,7 млрд долларов

Tекст: Игорь Иножарский

Согласно пятилетнему контракту, который предусматривает возможность продления еще на два года, Raytheon увеличит производство ракет AMRAAM до рекордных уровней, чтобы удовлетворить долгосрочный спрос, пишет The Wall Street Journal.

В компании отметили, что уже инвестировали значительные средства в программу ракет класса «воздух-воздух» и почти удвоили их производство в период с 2024 по 2025 год.

Издание подчеркивает, что ракеты AMRAAM широко используются в недавних конфликтах, включая конфликты на Украине и в Иране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе компании Raytheon и Lockheed Martin выступили против передачи лицензии на производство компонентов для комплексов Patriot Киеву. В июле СМИ сообщили о закупках США устаревших зенитных ракет для этих комплексов. В 2025 году Raytheon получила заказ на 700 млн долларов на производство комплексов NASAMS для Тайваня.