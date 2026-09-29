Российский суд прекратил охрану брендов Black и Blackcard по иску Т-Банка

Суд по иску Т-Банка лишил американскую компанию брендов Black и Blackcard

Tекст: Мария Иванова

Правовая охрана знаков отменена в связи с их неиспользованием. Бренды были зарегистрированы в 2011 и 2012 годах, их действие распространялось на семь классов услуг, включая финансовые и обслуживание по банковским картам, передает РИА «Новости».

Т-Банк просил аннулировать регистрацию для шести классов услуг, за исключением категории проката компьютеров. Свою заинтересованность истец обосновал тем, что Роспатент частично отказал ему в регистрации сходных обозначений, содержащих элементы «Т» и Black.

Т-Банк выпускает собственную дебетовую карту Black с 2012 года. Исковое заявление поступило в суд в июле 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре владелец бренда Uniqlo зарегистрировал товарный знак в России.

В начале месяца французский бренд Hermes подал заявку на регистрацию товарного знака.