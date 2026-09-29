Анализ ДНК помог американцу выйти из камеры смертников спустя 41 год

CBS: В США приговоренного к смертной казни освободят спустя 41 год

Tекст: Мария Иванова

Картер был признан виновным в убийстве Евы Олесен, тети начальника полиции Прово, и отправлен в камеру смертников 41 год назад, несмотря на отсутствие вещественных доказательств, сообщает CBS News.

Суд присяжных вынес приговор на основании признания самого Картера и показаний двух свидетелей, которые позднее от них отказались, отмечает ТАСС.

В 2025 году Верховный суд Юты назначил повторное расследование из-за неправомерных действий следователей. Осужденный утверждает, что дал признательные показания под угрозами.

Невестка убитой заявила, что семья Олесен надеется на продолжение следствия, отметив, что несоответствие ДНК не исключает присутствия Картера на месте преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце конгрессвумен Нэнси Мейс предложила вернуть смертную казнь в Вашингтоне.

В августе стало известно, что три штата проведут смертную казнь в один день.

В апреле Минюст США разрешил расстреливать приговоренных к смертной казни.