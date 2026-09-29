В Сочи ликвидировали подпольный цех по производству немаркированного алкоголя

Tекст: Ольга Иванова

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность группы злоумышленников, производивших немаркированный алкоголь, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, говорится на сайте МВД.

«Предварительно установлено, что трое местных жителей оборудовали в частных домах помещения для производства и хранения алкоголя, а также дегустационные залы», – заявила Ирина Волк.

В ходе обысков правоохранители обнаружили бочки, канистры и специальное оборудование для изготовления крепких спиртных напитков. Из незаконного оборота было изъято более четырех тонн готового к продаже вина, чачи и коньяка.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления продолжаются, добавила представитель ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейские задержали подозреваемых в незаконном обороте сотен тысяч литров суррогатного алкоголя.

В Подмосковье оперативники нашли крупный подпольный завод по производству спиртного.

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