Водитель перевернувшегося на Байкале УАЗа с туристами получил условный срок

Суд дал условный срок виновнику гибели китайской туристки на льду Байкала

Tекст: Мария Иванова

Водитель, не имея прав, выехал на лед вне официальной переправы и проигнорировал запрещающие знаки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.

В январе вблизи острова Ольхон автомобиль УАЗ с десятью туристами из Китая попал колесами в трещину и перевернулся. Погибла 75-летняя женщина, еще двое пассажиров пострадали. Водитель признал вину.

Уголовное дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд назначил виновнику четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале власти передали родным тела погибших на Байкале китайских туристов.

В январе полиция выяснила, что водитель перевернувшегося с иностранцами УАЗа работал частным образом.