Росавиация опровергла международную блокаду

Tекст: Ольга Иванова

Руководитель ведомства встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости».

В ходе беседы глава агентства привел данные, подтверждающие активное развитие отрасли. «Двадцать российских авиакомпаний выполняют международные полеты, 61 иностранная авиакомпания выполняет полеты в Российскую Федерацию. Это говорит об отсутствии блокады России на международных линиях», – подчеркнул руководитель.

Сейчас прямое авиасообщение налажено с 37 государствами. Летом особым спросом пользовались рейсы в Абхазию, пассажиропоток на этом направлении вырос на 64% по сравнению с прошлым годом, превысив 114 тыс. человек. Кроме того, расширилась география полетов в Египет, открылись рейсы в Эль-Аламейн, возобновилось сообщение с Сирией и осуществляются полеты в Танзанию.

Внутренние перевозки также демонстрируют рост. Доля рейсов, минующих Москву, превысила 53%, а число таких маршрутов увеличилось на 11%, достигнув 1677. Эта тенденция подтверждает высокую транспортную связанность российских регионов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью для граждан России откроются прямые авиарейсы в 42 государства.

Отечественная авиакомпания Red Wings направила в Росавиацию заявки на организацию перелетов в египетский Борг-эль-Араб.