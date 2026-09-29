Роскомнадзор подал в суд на экс-футболиста Федора Смолова

Роскомнадзор потребовал взыскать 300 тыс. рублей с футболиста Федора Смолова

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Арбитражный суд Москвы поступил иск Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций к бывшему игроку сборной России по футболу Федору Смолову, передает ТАСС.

«В суд поступило исковое заявление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций к Смолову Федору Михайловичу. Сумма исковых требований составляет 300 тыс. рублей. Исковое заявление поступило 24 сентября 2026 года и зарегистрировано в установленном порядке», – заявили в инстанции.

Причины судебного разбирательства официально не раскрываются. По данным ряда СМИ, ведомство требует взыскать средства из-за неуплаты футболистом обязательного трехпроцентного сбора за рекламу в интернете.

Тридцатишестилетний Смолов в минувшем сезоне впервые стал чемпионом страны в составе «Краснодара», после чего покинул клуб. За свою карьеру нападающий выступал за «Локомотив», «Динамо», «Урал», «Анжи», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту». В составе национальной команды он провел 45 матчей и забил 16 мячей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд взыскал с блогера Wylsacom более 1 млн рублей за неуплату рекламных отчислений.

Роскомнадзор через суд добился выплаты аналогичного долга от бывшей солистки группы «Фабрика» Александры Савельевой.