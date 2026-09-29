Учительница погибла при нападении школьника в Словакии

JOJ: Ученик убил преподавателя при нападении в школе Словакии

Tекст: Мария Иванова

Утром во вторник в районе города Чадца на северо-западе страны вооруженный школьник напал на детей и учителя, передает РИА «Новости» со ссылкой на словацкий телеканал JOJ.

Изначально сообщалось о двоих пострадавших на месте происшествия. Позже журналисты уточнили, что преподаватель получила тяжелые ранения и скончалась прямо в здании школы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце шведская полиция задержала второго подозреваемого в нападении на школу с мечом. Летом один человек погиб в результате нападения мужчины с мечом на школу в Швеции.