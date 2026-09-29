Мишустин заявил о росте спроса на авиаперелеты в России

В ходе рабочей встречи руководитель кабинета министров подчеркнул значимость развития воздушного транспорта, передает РИА «Новости».
По его словам, отрасль играет ключевую роль в обеспечении стабильной связанности российских территорий.
«Агентство, которое вы возглавляете, решает очень большой комплекс задач по развитию воздушного транспорта и обеспечению, что очень важно, особенно сегодня, безопасности полетов», – сказал Михаил Мишустин. Он также добавил, что спрос на внутренние и международные рейсы продолжает устойчиво расти.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров доложил об успешном завершении интенсивного летнего сезона. Он отметил, что, несмотря на введенные ограничения в использовании воздушного пространства, отечественные авиакомпании и аэропорты отработали штатно и максимально безопасно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правительства утвердил новую программу безопасности полетов гражданских судов.
Ранее премьер-министр призвал расширять маршрутную сеть авиаперевозок по России.
Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров анонсировал закупку десятков новых самолетов для региональных линий.