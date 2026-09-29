Оппозиция Молдавии инициировала отстранение Санду от должности

Парламентская оппозиция Молдавии начала процедуру отстранения Санду

Tекст: Мария Иванова

Проект постановления об отстранении Санду уже зарегистрирован в парламенте и будет рассмотрен в срочном порядке, сообщил лидер Партии развития и объединения Молдавии, экс-премьер Ион Кику, передает ТАСС.

Оппозиция обвиняет президента в подрыве суверенитета и нарушении основных свобод граждан. Об инициативе планируется проинформировать посольства и международные организации.

Для выдвижения предложения об отстранении требуется поддержка не менее трети депутатов, а для самой отставки – две трети, то есть 67 голосов. При этом правящая Партия действия и солидарности контролирует 55 из 101 мандата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Санду заявила о необходимости ввести чрезвычайное положение в Молдавии.