МВД Грузии запретило акцию солидарности с Саакашвили

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Председатель управленческого совета «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили заявил во вторник, что «акция состоится на площади Европы в Тбилиси 1 октября, несмотря на запрет со стороны МВД».

«Мы считаем отказ в проведении акции незаконным, – сказал Павленишвили. – Власти больше всего боятся Саакашвили, так как именно он внесет самый значительный вклад в демонтаж режима».

Представитель ЕНД призвал граждан «обязательно прийти на акцию протеста».

Позиция МВД пока неизвестна.

Саакашвили был задержан после нелегального пересечения границы Грузии в контейнере с молочными продуктами, он отбывает 13-летнее заключение за злоупотребление служебным положением и коррупцию. Против него продолжаются судебные процессы по другим обвинениям. Накануне в зале Тбилгорсуда Саакашвили нецензурно высказался в адрес правящей «Грузинской мечты» и ее сторонников, сказав, что «вскоре заставит плакать их матерей».