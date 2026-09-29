МВД сообщило об ужесточении контроля за дистанционным обучением водителей

Автошколы решили обязать уведомлять ГАИ о дистанционном формате обучения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство внутренних дел разработало проект приказа об усилении надзора за подготовкой водителей, передает ТАСС.

Инициатива предполагает обязательное информирование автоинспекторов об использовании онлайн-форматов при изучении теоретической части правил дорожного движения.

«Внести изменения в приказ МВД от 4 февраля 2019 г. №50 «Об утверждении порядка выдачи заключений о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, и соискателей лицензии на осуществление образовательной деятельности по указанным программам», – говорится в документе.

После получения соответствующих уведомлений сотрудники ГИБДД начнут проводить дополнительные проверки программного обеспечения и оборудования учебных заведений. Кроме того, устанавливается отдельный вид контроля за сетевыми автошколами, которые совместно используют автомобили, классы и площадки.

Учреждения, не прошедшие первичную проверку в ГАИ, смогут пройти процедуру повторно в течение двух месяцев. Планируется, что нововведения вступят в законную силу с 1 марта 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной россиянам разрешили дистанционно изучать теоретическую часть программы подготовки водителей.

Позже ведомство подготовило список показателей для ежегодной проверки качества обучения в автошколах.

Летом министерство разработало проект приказа об изменении регламента проведения экзаменов на права.