Захарова прокомментировала сообщения об уступках Вадефуля для встречи с Лавровым

Захарова: Глава МИД ФРГ сам просил о встрече с Лавровым в Нью-Йорке

Tекст: Вера Басилая

Захарова прокомментировала сообщения средств массовой информации, что министр иностранных дел Германии пошел на значительные уступки главе МИД России, передает РИА «Новости».

«О встрече просил Вадефуль», – сказала Захарова.

Ранее издание Neue Zürcher Zeitung написало, что Вадефуль сделал значительные уступки Лаврову, чтобы их встреча в Нью-Йорке состоялась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД ФРГ проинформировал Каю Каллас о результатах переговоров с Лавровым.

В воскресенье Захарова раскрыла истинную цель запроса Германии на встречу с Лавровым.

До встречи Захарова сообщила, что глава МИД ФРГ прикрыл доклад о провокации в Буче на встрече с российским министром.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Мария Захарова заявила, что Вадефуль сам запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы.