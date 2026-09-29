Объявлено о планах модернизации 75 аэродромов до 2030 года

Росавиация запланировала модернизировать 75 аэродромов к 2030 году

Tекст: Вера Басилая

Глава Росавиации сообщил премьеру о ходе строительства и модернизации аэропортовых комплексов в России, сообщает правительство.

По его словам, в Грозном и Махачкале введены в эксплуатацию новые взлетно-посадочные полосы, а в Благовещенске, Оренбурге и Барнауле открыты новые терминалы.

В 2026 году планируется завершить реконструкцию рулежных дорожек в Братске и инженерных сооружений в Перми, а на первый квартал 2027 года намечен ввод в эксплуатацию комплекса в Мирном. Также согласованы проекты в Вологде, Салехарде и Смоленске.

Кроме того, в этом году завершится капремонт аэродромных покрытий в Чебоксарах, Ульяновске, Ленске, Усть-Куйге, Тынде и Омолоне, профинансированный из специального фонда, созданного по поручению президента.

На Дальнем Востоке и в Сибири строятся быстровозводимые аэровокзальные комплексы. Открыты новые здания в аэропорту Тиличики (Камчатский край) и аэропорту Богородское (Хабаровский край). До конца года завершатся работы в Палане, Туре, Аяне и Певеке.

«Несмотря на все вызовы, гражданская авиация продолжает развиваться. И это помогает расширять возможности для роста экономики российских субъектов, повышения качества жизни наших людей», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин пообещал модернизировать 75 аэропортов к 2030 году.

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия нового терминала аэропорта Благовещенска.

Президент России Владимир Путин позитивно оценил участие частного капитала в модернизации и строительстве аэропортов на территории страны.