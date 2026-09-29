Жители затопленного Нью-Йорка пересели на байдарки из-за мощного шторма

CBS News: Жители затопленных районов Нью-Йорка начали плавать на байдарках

Tекст: Мария Иванова

Районы Нью-Йорка и соседнего Нью-Джерси ушли под воду из-за мощного шторма, принесшего на северо-восток США сильные дожди и ветер. В районе Ховард-Бич уровень воды поднялся более чем на 30 сантиметров, затопив жилые дома и гаражи, передает CBS News.

Местные жители рассказали, что готовились к непогоде и поднимали мебель над полом с помощью подставок и бетонных блоков, однако вода все равно повредила имущество и электроприборы, отмечает РИА «Новости».

В Бруклине из-за падения дерева погиб сотрудник городского управления жилищного хозяйства, десятки тысяч жителей остались без электричества.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации в мегаполисе, округе Уэстчестер и на Лонг-Айленде. Власти предупредили граждан об опасности прибрежных подтоплений и сильного ветра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в США из-за обрушившегося шторма начались отключения света.

Летом мэр Нью-Йорка предупредил о риске сильных наводнений. В июне наводнения в Соединенных Штатах унесли жизни не менее четырех человек.