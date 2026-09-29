Армия Израиля ликвидировала командира северной бригады ХАМАС

ЦАХАЛ уничтожил командира северной бригады ХАМАС в секторе Газа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Израиля ликвидировали Изз ад-Дина Бейка, возглавлявшего северную бригаду палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает РИА «Новости».

«Сегодня ночью ЦАХАЛ ликвидировал в Газе Изз ад-Дина Бейка, командира бригады северной части сектора террористической организации ХАМАС, который занимался подготовкой терактов против наших сил и вербовкой террористов в организацию», – отмечается в совместном заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца.

По информации израильских военных, Бейк занял пост командира после устранения его предшественника Ахмеда Гандура. До этого он руководил военной разведкой бригады. В пресс-службе армии подчеркнули, что убитый командир управлял действиями боевиков, отдавал приказы о нападениях на израильских военнослужащих и мирных жителей, а также восстанавливал численность подразделения после серьезных потерь в ходе боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные ликвидировали командира взвода спецотряда «Нухба» в секторе Газа.

В середине сентября Армия обороны Израиля нейтрализовала двух высокопоставленных боевиков палестинского движения.

В начале месяца ЦАХАЛ нанес точечный удар по руководителю военного крыла ХАМАС на севере анклава.