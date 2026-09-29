Число пострадавших в массовом ДТП в Красноярске увеличилось до трех человек

Число пострадавших в ДТП с шестью авто в Красноярске выросло до трех человек

Tекст: Вера Басилая

В результате массовой аварии на улице Дубровинского госпитализированы водители автомобилей Volkswagen Passat, Lada Largus и Volkswagen Golf, передает ТАСС.

По предварительной информации, водитель Volkswagen Golf при перестроении не уступил дорогу Lada Largus. После столкновения автомобиль врезался во встречный Volkswagen Passat, а затем еще в три машины.

В прокуратуре Красноярского края уточнили, что погибшие были студентками Сибирского федерального университета и, предположительно, не пристегнули ремни безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в центре Красноярска в массовом ДТП погибли три девушки.

До этого в Красноярске пострадали три человека при столкновении двух автобусов и двух легковушек.