Посольство России предупредило о последствиях блокады Калининграда

«Те, кто выступает с планами блокады или удара по Калининграду, не должны питать иллюзий о последствиях», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.
Предупреждение стало ответом на публикации в британских средствах массовой информации, передает Telegram-канал посольства.
В ведомстве подчеркнули недопустимость подобных призывов и указали на неизбежную реакцию российской стороны в случае попыток реализовать угрозы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские дипломаты в Бельгии предостерегли Североатлантический альянс от попыток блокады Калининградской области.
Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко пообещал тяжелейшие последствия для авторов подобных планов.
Глава МИД Сергей Лавров назвал провокации вокруг российского региона настоящим самоубийством.