Ремонт АПЛ «Коннектикут» ВМС США затянули до 2027 года

The War Zone: Атомная подлодка «Коннектикут» вернется в строй ВМС США не раньше 2027 года

Tекст: Игорь Иножарский

Первоначально возвращение подводной лодки в строй планировалось на сентябрь 2025 года. Затем сроки несколько раз сдвигались. Задержка означает, что после возвращения в строй субмарина прослужит лишь около четырех лет, так как ее вывод из эксплуатации намечен на 2031 год, сообщает портал The War Zone.

В ВМС США пояснили, что на лодке ведется сложное восстановление конструкций и систем, а также регламентное обслуживание. Задержки ремонта, как предполагает издание, связаны с нехваткой запасных частей, в том числе гидролокационного обтекателя, производство которого занимает более трех лет, а производство лодок класса Seawolf давно прекращено.

Точная стоимость ремонта USS Connecticut неизвестна, однако в 2021 году Конгресс выделил на экстренные работы 40 млн долларов, а еще 10 млн долларов ушло на заказ нового носового обтекателя. Подлодки класса Seawolf – одни из самых дорогих в ВМС США, их стоимость в ценах 2026 года составляет около 10,6 млрд долларов за единицу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Аравийском море пропал член экипажа американского военного вертолета. В марте Иран назвал потопленный подлодкой США фрегат «безоружным судном». В прошлом году стало известно о росте стоимости подлодки Columbia для ВМС США.