Россия поставила рекордный объем сельхозпродукции в Узбекистан

Россия поставила в Узбекистан рекордные 930 тыс. тонн сельхозпродукции

Tекст: Мария Иванова

За первые восемь месяцев текущего года стоимость поставок российской продукции АПК на узбекистанский рынок выросла более чем на треть и составила 916 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Федерального центра «Агроэкспорт».

Эксперты центра пояснили, что наибольшую долю в структуре экспорта занимает сахар, которого было поставлено 293 тыс. тонн. Кроме того, Россия экспортировала 211 тыс. тонн соевого жмыха и шрота, более 71 тыс. тонн пшеницы, свыше 41 тыс. тонн безалкогольных напитков и более 31,5 тыс. тонн подсолнечного масла.

В ведомстве подчеркнули, что по итогам восьми месяцев зафиксирован рекордный объем поставок как в натуральном, так и в денежном выражении. Главными драйверами роста экспорта стали сахар, соевый жмых и шрот, а также другие виды сельхозпродукции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце экспорт украинской сельхозпродукции сократился почти вдвое.

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