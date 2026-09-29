Медиакомпании Эстонии попросили вернуть дубляж для русскоязычной аудитории

ERR: Медиакомпании Эстонии призвали вернуть дубляж из-за потери аудитории

Tекст: Мария Иванова

Медиаменеджеры предупредили, что часть русскоязычных зрителей может уйти с легальных эстонских платформ к пиратскому контенту и российским ресурсам, пишет ERR.

Отсутствие закадрового перевода уже привело к снижению аудитории некоторых зарубежных телеканалов более чем на 50%, отмечает ТАСС.

Руководители компаний указали на возможные экономические последствия запрета. По их словам, новые требования могут привести к закрытию ряда телеканалов, переносу деятельности в Латвию и Литву, а также к падению доходов от рекламы, сокращению рабочих мест и снижению налоговых поступлений.

Авторы обращения предложили совместно изменить формулировку закона о языке для отмены запрета, поскольку действующие ограничения не защищают эстонский язык. Копии документа также направили министру культуры и председателю парламентской комиссии по культуре Эстонии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом речь министра образования Эстонии на русском языке потрясла аудиторию.

В марте в республике предложили разрешить преподавание на русском из-за нехватки учителей.

В прошлом году отмечалось, что эстонская оборона стала зависеть от русского языка.