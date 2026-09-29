Пекин уклонился от комментариев о встрече Си Цзиньпина, Путина и Трампа

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Го Цзякунь воздержался от комментариев по поводу возможной трехсторонней встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на предстоящем саммите АТЭС, передает РИА «Новости».
Мероприятие пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.
«В настоящее время у меня нет информации, которую я мог бы предоставить», – ответил дипломат на соответствующий вопрос в ходе брифинга.
Го Цзякунь подчеркнул, что Китай как принимающая сторона АТЭС в этом году готов содействовать успешному проведению форума. По его словам, Пекин рассчитывает, что мероприятие принесет богатые результаты и внесет вклад в экономический рост Азиатско-Тихоокеанского региона и мира в целом.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность встречи лидеров трех стран на полях саммита. Сам Владимир Путин отмечал свой настрой на участие в мероприятии, однако подчеркивал, что поездка будет зависеть от внутренней ситуации в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России поддержал идею проведения трехсторонних переговоров на полях ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал гипотетически возможной встречу лидеров трех стран.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о готовности Владимира Путина к контактам с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.