Пекин уклонился от комментариев о встрече Си Цзиньпина, Путина и Трампа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Го Цзякунь воздержался от комментариев по поводу возможной трехсторонней встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на предстоящем саммите АТЭС, передает РИА «Новости».

Мероприятие пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

«В настоящее время у меня нет информации, которую я мог бы предоставить», – ответил дипломат на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

Го Цзякунь подчеркнул, что Китай как принимающая сторона АТЭС в этом году готов содействовать успешному проведению форума. По его словам, Пекин рассчитывает, что мероприятие принесет богатые результаты и внесет вклад в экономический рост Азиатско-Тихоокеанского региона и мира в целом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность встречи лидеров трех стран на полях саммита. Сам Владимир Путин отмечал свой настрой на участие в мероприятии, однако подчеркивал, что поездка будет зависеть от внутренней ситуации в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России поддержал идею проведения трехсторонних переговоров на полях ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал гипотетически возможной встречу лидеров трех стран.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о готовности Владимира Путина к контактам с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.